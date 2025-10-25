El BCRA oficializó feriados bancarios y cambiarios y cómo afecta la venta de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el cronograma de feriados bancarios para lo que resta de 2025, confirmando los días en que las entidades financieras no abrirán sus puertas al público y, por ende, no habrá actividad en el mercado de cambios.

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el calendario financiero contará con cuatro jornadas de inactividad, concentradas en noviembre y diciembre.

El primer parate llegará en noviembre con un fin de semana extra largo. Según lo dispuesto en las comunicaciones C99321 y C100942, no habrá actividad bancaria el viernes 21 de noviembre, por ser un día no laborable con fines turísticos, ni el lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

El último mes del año traerá los dos feriados restantes. El lunes 8 de diciembre, las entidades financieras permanecerán cerradas por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.

Durante estas jornadas, no habrá operaciones en los bancos ni en el mercado de cambios, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar cualquier trámite o necesidad de efectivo. Si bien los medios electrónicos como el home banking, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos seguirán operativos, las transacciones que requieran procesamiento manual se verán demoradas hasta el siguiente día hábil.