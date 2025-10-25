Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras chocar su moto con un contenedor

Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras chocar contra un contenedor de residuos en Orán

Una persona perdió la vida y otra sufrió heridas de gravedad luego de que la motocicleta en la que se trasladaban impactara contra un contenedor de residuos ubicado en la vía pública.

El accidente ocurrió sobre calle 9 de Julio y Lamadrid, en la ciudad de Orán. La Policía trabaja para determinar las causas del siniestro.

Según las primeras informaciones, una de las víctimas falleció en el acto, mientras que la otra fue trasladada de urgencia al hospital San Vicente de Paul. Fuentes policiales confirmaron que ninguno de los ocupantes del ciclomotor llevaba casco al momento del impacto. La víctima tendría 18 años.



