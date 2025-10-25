Tensión en la Serie A: fuerte cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte en el Napoli-Inter

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En el medio del encuentro entre Napoli e Inter, el centro delantero Lautaro Martínez protagonizó un fuerte episodio con su ex director técnico Antonio Conte.

El “Toro” notó un reclamo por parte del D.T de Napoli y decidió llevar a cabo un polémico accionar: le hizo la seña de cobarde, le gritó “cagón” reiteradas veces y se tocó los genitales con sus manos.

De esta manera, el bahiense demostró dos sensaciones claras: el desprecio que siente por su ex entrenador y la impotencia del partido.