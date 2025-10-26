Desbaratan una red que vendía dólares falsos en Recoleta

El juez nacional en lo penal económico N°10, Marcelo Aguinsky, indagó a 6 hombres detenidos acusados de integrar una organización que ingresaba dólares falsos desde Paraguay y los vendía en bares de Recoleta, con el fin de incorporarlos al circuito formal. Las detenciones fueron el resultado de una investigación de seis meses encabezada por el fiscal Emilio Guerberoff, a cargo de la Fiscalía N°2 del mismo fuero.

Los imputados fueron acusados por asociación ilícita destinada al contrabando, puesta en circulación de dinero falso y lavado de activos agravado en los términos de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como la ley antimafia. Es la primera vez que esta norma se aplica en el fuero penal económico y prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Durante la indagatoria, todos los acusados negaron los cargos. Uno fue liberado y otro pidió la excarcelación, que se resolverá en las próximas horas. Los restantes permanecen detenidos en el marco de doce allanamientos simultáneos realizados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde además se busca a otros dos prófugos.

La causa se inició en abril pasado, tras una denuncia anónima ante la Policía Federal Argentina (PFA), que alertó sobre un ciudadano argentino-paraguayo que ingresaba dólares falsificados desde Paraguay para venderlos en Buenos Aires y otras provincias. El denunciante mencionó también posibles vínculos con organizaciones de lavado y financiamiento ilícito.

Las pesquisas establecieron la existencia de una estructura criminal con jerarquías definidas, dedicada al contrabando de divisas falsas mediante su ingreso oculto al país. El dinero era colocado en el mercado informal mediante reuniones en bares y confiterías, donde los billetes apócrifos se intercambiaban por dinero legítimo.

Con autorización judicial, se dispuso la intervención de un "agente revelador" conforme a la Ley 27.319 para simular la compra de dólares falsos. Entre septiembre y octubre se concretaron tres operaciones encubiertas por un total de 15.000 dólares, con colaboración del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que verificó similitudes con billetes incautados en ciudades como Miami, Las Vegas y Los Ángeles.

El peritaje de la División Scopometría de la PFA confirmó que los billetes eran falsos, con imitaciones de medidas de seguridad y seriales idénticos a los secuestrados en EEUU., lo que evidencia una red transnacional con base en Paraguay.

Cada billete de 100 dólares era vendido a un 30% de su valor nominal, con una comisión retenida por los intermediarios. Con esa información, el fiscal Guerberoff ordenó una cuarta operación encubierta en un bar de Recoleta para comprar 45.000 dólares apócrifos, durante la cual se detuvo al presunto líder de la banda, al dueño del local y a cuatro colaboradores. En el procedimiento se secuestraron 44.600 dólares falsos y 12 millones de pesos, además de documentación que será peritada para rastrear los nexos financieros de la organización.