El Bordo: Unas 100 personas intentaron usurpar un terreno privado

Un grupo de aproximadamente 100 personas intentaron ingresar durante la noche del pasado jueves 23, a un terreno perteneciente a la familia Hadad en el municipio de El Bordo, con la intención de usurpar varias hectáreas ubicadas por detrás de la escuela Papa Francisco. Las personas, en su mayoría mujeres que manifestaron representar a familias sin techo, frente a la presencia policial salieron de los terrenos y se apostaron a un costado del predio, en un espacio público, para evitar ser desalojadas. Desde allí solicitaron que las promesas de entrega de terrenos realizadas el año pasado, sean cumplidas.

"Somos todos de El Bordo, muchos de nosotros nos tuvimos que ir a trabajar en fincas, ocupando precarias viviendas porque no tenemos donde vivir, lo que pedimos es que se concrete la entrega de lotes anunciada por el intendente, porque ya no podemos seguir pagando un alquiler" expresaron las manifestantes.

Para arribar a una solución, un grupo de representantes de las familias en conflicto fueron recibidas por el intendente Sergio Copa, quién les explicó cuál era la situación de los lotes. "Como municipio no contamos con tierras para construir viviendas o realizar un loteo, lo que pudimos lograr es el compromiso por parte del gobierno provincial para que nos realice un préstamo de 300 millones de pesos destinados a la compra de 5 hectáreas que hoy pertenecen a la familia Hadad. Este préstamo, que ya fue confirmado, no lo vamos a recibir nosotros, sino que será entregado en forma directa a los dueños de las tierras, una vez que se concrete la operación" explicó el intendente.

Para avanzar con la compra de los terrenos, el gobierno provincial exige que tres empresas hagan una tasación de las 5 hectáreas, hasta el momento se pudo conseguir solo el estudio de una, cuya valoración está por encima del monto solicitado al gobierno. "Cada empresa nos cobra bastante para realizar una tasación, estamos buscando otras dos y cuando este paso se concrete, entonces se hará la compra y la tierras pasarán a manos el IPV, quienes realizarán el loteo y la posterior entrega a las familias más necesitadas, es decir, nosotros tendremos poca injerencia en toda esta operación" manifestó Copa.

Para ser un potencial adjudicatario es necesario contar con algunos requisitos como no ser propietario y tener residencia en el municipio de El Bordo, para lo cual van a realizar cruces de información con varias empresas y organismos del estado. "Muchas familias residen en viviendas que no cuentan con escrituras, entonces no figuran en ningún lado como propietarios, por esa razón es que el cruce de información va a ser muy estricto" declaró Copa, quién dejó entrever la preocupación que le genera este tipo de incidentes que podría hacer caer el acuerdo con la familia Hadad.

El intendente, para que el mensaje de lo explicado a los representantes de las familias usurpadoras llegue en forma clara, decidió hacerse presente en el lugar de la toma para explicarles la situación. "Por suerte entendieron que esta compra está en marcha pero se debe tener paciencia. Lamentablemente la ansiedad, o quizás las indicaciones de algún operador político, los llevó a tomar una decisión errónea que sería muy perjudicial para ellos y para nosotros que estamos trabajando para llevar una solución habitacional a las familias con mayor necesidad", finalizó Sergio Copa.