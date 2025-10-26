PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
26 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones legislativas nacionales
Elecciones legislativas nacionales
caso jimena Salas
Elecciones legislativas nacionales
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales
Elecciones legislativas nacionales
Elecciones legislativas nacionales
caso jimena Salas
Elecciones legislativas nacionales
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Minería

Programa internacional de capacitación minera

El Idemis de UCASAL y el SMI–ICE Chile implementarán un programa de formación.
Domingo, 26 de octubre de 2025 02:05
Del encuentro también participaron autoridades de la Cámara de Minería de Salta, Capemisa y Caprosemitp.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un programa de formación en minería sustentable comenzará a desarrollarse en Salta, a partir de un trabajo conjunto entre el Instituto para el Desarrollo de la Minería Sustentable (IDeMiS) de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el Sustainable Minerals Institute – International Centre of Excellence Chile (SMI–ICE Chile). La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Minería y Energía de la provincia y busca fortalecer la capacitación técnica en temas de sostenibilidad, seguridad y medio ambiente.

El proyecto se presentó en una reunión en la que participaron representantes del sector público, académico y empresario. Estuvieron presentes autoridades del IDeMiS y del SMI–ICE Chile, encabezadas por su director ejecutivo, Doug Aitken, además de representantes de la Cámara de Minería de Salta, CAPEMISA y CAPROSEMITP. Durante el encuentro, las cámaras manifestaron su interés en sumarse a la propuesta, que apunta a mejorar la formación de profesionales y trabajadores del sector minero en la provincia.

El programa contempla dos etapas iniciales: una de formación de formadores (train the trainers) y otra de cursos piloto, que abordarán temáticas de Seguridad Minera, Trabajo en Altura y Espacios Confinados, y Medio Ambiente y Sostenibilidad. Las actividades se desarrollarán en la sede central de UCASAL y en el centro de entrenamiento de Minera Rio Tinto, combinando clases teóricas, prácticas y ejercicios de campo.

Tras la primera experiencia, los cursos serán evaluados y ajustados en función de los resultados, para luego lanzar nuevas ediciones.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD