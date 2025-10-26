Gabriela Flores: “Mañana veremos el mensaje que nos da la ciudadanía”

Gabriela Flores, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, participó esta mañana de los comicios legislativos y dejó una reflexión sobre el valor del voto y la jornada democrática que se vive en el país. “Venir a votar me emociona siempre. Hay libertad para votar, porque después nos quejamos. Los argentinos somos muy quejosos, pero muchas veces algunos eligen quedarse en casa”, señaló entre risas, dejando claro su compromiso con la participación ciudadana.

Flores sostuvo que “mañana veremos el mensaje que nos da la ciudadanía”, y consideró que la elección de este domingo “va a modificar sí o sí la forma en que está configurado el Congreso”, aludiendo a la posibilidad de un nuevo equilibrio político en el Poder Legislativo.

“La gente está cansada, llevamos muchas décadas de mentiras y abandono”, expresó con tono crítico, y destacó que la jornada electoral se desarrolla con normalidad: “Hasta ahora todo bien. Nuestros fiscales están trabajando, todo en orden, esperando que termine la jornada”.

Flores reconoció que es “la primera vez de este lado”, en referencia a su debut como candidata, y aseguró que vive el proceso con expectativa. “Es una experiencia única. Ojalá que todos entiendan que participar también es una forma de cambiar las cosas”, concluyó.