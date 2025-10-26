Juan Manuel Urtubey: "En estas elecciones se disputan dos modelos de país"

Acompañando este proceso electoral 2025, también se pudo ver el momento en que Juan Manuel Urtubey se presentó en el Colegio Humanista en San Lorenzo, donde emitió su voto. Acompañado por su familia, el candidato a senador nacional por Fuerza Patria, afirmó que esta elección "esta definiendo un tipo de país".

"Cada votante se puede expresar como le parezca. Esta es una elección nacional, ya resolvimos en las cuestiones provinciales. Y ahora estamos definiendo un tipo de país. Se disputen dos modelos de pais distintas. Tenemos un gobierno que ya planteó dos años de Gobierno y los que viene, sobre eso se podrán expresar los votantes", expresó Urtubey a la prensa.

Consultado sobre cómo sintió la campaña, el ex gobernador expresó que una campaña "muy violenta, donde se discutieron poco los temas importantes".

En un mensaje final, Manuel Urtubey convocó a los salteños a que participen de esta elección. "Que todos sepan que su opinión es transcentede para la Patria. Estamos en un punto de inflexión", finalizó.

.