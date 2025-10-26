Resultados elecciones legislativas 2025 SALTA: minuto a minuto, EN VIVO, a qué hora se sabrá quién ganó y dónde ver el escrutinio provisorio

Las elecciones legislativas 2025 en Argentina se desarrollan este domingo 26 de octubre con una alta expectativa en todo el país. En Salta, miles de votantes definen quiénes representarán a la provincia en el Congreso Nacional, mientras avanza el escrutinio provisorio que comenzará a conocerse desde las 21. En esta cobertura en vivo de El Tribuno, podés seguir el minuto a minuto de los resultados, declaraciones de los candidatos, participación ciudadana y todas las actualizaciones desde los centros de votación. Además en vivo, no te pierdas nuestra cobertura en Streaming por nuestro canal de YouTube.

MINUTO A MINUTO ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

20.37 | "¿Por qué no se repetirían los mismos resultados?", expresó el analista Iván Rodríguez en El Tribuno

El consultor político y Doctor en Estadísticas analizó el escenario electoral salteño en el piso de El Tribuno, destacando que el electorado local no cayó en la trampa de la dicotomía nacional "Milei o peronismo".

20:15 | “Nos llegan datos de que estamos descontando en Provincia”, dijo Santilli

El candidato a diputado de la alianza La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli afirmó hoy que los datos preliminares en el espacio indicaban que los libertarios estaban “descontando” en las elecciones legislativas la diferencia de 14 puntos con la que el peronismo se había impuesto en los comicios provinciales del 7 de septiembre. “Nos llegan datos de que estamos descontando en Provincia”, dijo Santilli, en diálogo con TN, al hacer su ingreso al búnker de LLA en el Hotel Libertador. Las elecciones legislativas mostraban una fuerte polarización entre el peronismo y LLA a nivel nacional, a pocas horas de que se conozcan los primeros resultados oficiales de los comicios.

20.13 | Ricardo Villada: "Hemos roto la polarización"

En el búnker del frente Primero los Salteños, el ministro de Gobierno Ricardo Villada se mostró optimista mientras aguardaban los resultados de las elecciones legislativas. En diálogo con la prensa, destacó el crecimiento del espacio y aseguró que lograron cumplir uno de sus principales objetivos políticos.

20.07 | Agurdamos la publicación de los primeros resultados

19.57 1 Elecciones en Salta: La Libertad Avanza denuncia violencia, votos sin DNI y votos de fallecidos

El diputado provincial Roque Cornejo habló de más de 30 irregularidades y actos de violencia graves durante el proceso electoral en Salta

19:16 | La Libertad Avanza afirma que la elección es”pareja” a nivel nacional y destaca performance en Córdoba

La cúpula de La Libertad Avanza (LLA) afirmó hoy que el resultado de las elecciones legislativas a nivel nacional será “parejo” pero destacó la performance libertaria en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes del partido libertario, que de todos modos reconocía una eventual derrota ante el peronismo por “más de 10 puntos”, No obstante, LLA esperaba un resultado nacional “parejo”, según aseguraron las fuentes en diálogo con esta agencia. El partido libertario aguardaba además guarismos del “38.5%” en distritos como Entre Ríos, Mendoza y Chaco.

19.41 | El dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial ante los resultados de las elecciones

El "dólar cripto" se derrumbó este domingo en una jornada de extrema volatilidad y pasó a ser la cotización más baja del mercado, ubicándose incluso por debajo del precio del dólar oficial. Las principales stablecoins, criptomonedas que siguen el valor del dólar, registraron fuertes caídas. Tether (USDT), una de las más utilizadas, se desplomó un 4,28% y se negocia a $1.514,09 para la venta. Este valor queda por debajo del dólar oficial, que cerró la semana en $1.515. Otras criptomonedas mostraron caídas aún más pronunciadas: Dai (DAI) retrocedió un 5,97% y se vende a $1.491,28, mientras que USD Coin (USDC) bajó un 5,81% y se consigue a $1.493,36. La caída es tan significativa que el precio de compra del "dólar cripto" (el valor que recibe un ahorrista al vender sus tenencias) también se hundió. El USDT se compra a $1.473,71 y el USDC a $1.422,83, valores que se encuentran por debajo incluso del precio comprador del dólar oficial ($1.465).

El desplome del mercado cripto contrasta con la estabilidad de las cotizaciones paralelas, que cerraron el fin de semana sin variaciones. El dólar blue se mantuvo en $1.525 para la venta, el dólar MEP en $1.555,20 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.562,50.

19.17 | Un hombre quiso votar disfrazado de "El Joker" y como no lo dejaron se fue

Un hombre disfrazado de "El Joker" intentó votar y generó un insólito episodio en El Palomar, donde no lo dejaron sufragar y se retiró del lugar. Durante la jornada electoral, personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que realizaba cobertura externa en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo número 5 de El Palomar intervino ante una situación poco habitual.

19.14 | A que hora se saberá quiénes fueron los ganadores

Los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio se esperan alrededor de las 21, mientras que hacia las 23 ya podría estar cargado cerca del 80% de las mesas.

18:15 | La participación electoral fue del 66%, la más baja desde la vuelta de la democracia

La participación electoral en los comicios legislativos de hoy fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

18.00 | Cierre de mesas y comienza el escrutinio provisorio

Las urnas se cerraron a las 18 en todo el territorio nacional. De allí en adelante comienza el escrutinio provisorio con datos preliminares, aunque el recuento definitivo estará disponible más adelante.

17.54 | Expectativa por los primeros resultados preliminares

Según la autoridad electoral, los primeros datos del escrutinio provisorio se podrán divulgar desde alrededor de las 21 o cuando se haya cumplido un porcentaje significativo de mesas escrutadas. Este será el momento decisivo para ver cómo se distribuye el apoyo en las 24 provincias.

17.50 | Elecciones legislativas octubre 2025: qué pasa si no fui a votar, cómo evitar sanciones y de cuánto es la multa

Si no votaste en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, todavía podés justificar tu ausencia o pagar la multa ingresando a infractores.padron.gob.ar. Conocé de cuánto es la sanción, los plazos para regularizar tu situación y cómo evitar penalidades.

17 | Elecciones legislativas 2025: hasta las 17 votó más del 58% del padrón nacional

A horas del cierre, la Cámara Nacional Electoral informó que hasta hoy a las 17, apenas votó el 58,5 % de los más de 36 millones de argentinos habilitados para sufragar.



