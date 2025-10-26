PUBLICIDAD

26 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Chalabe: “Necesitamos legisladores que gestionen los recursos que Salta necesita”

El jefe de Gabinete municipal, Juan Chalabe, emitió su voto en la Escuela Roca y destacó la importancia de contar con representantes que trabajen en diálogo con el gobernador y el intendente. Llamó a los salteños a elegir “la vía del consenso y no de los insultos”.
Domingo, 26 de octubre de 2025 16:04
Juan Chalabe, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Chalabe, votó este mediodía en la Escuela Roca de la capital provincial. Tras emitir su sufragio, valoró el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y la gestión del intendente Emiliano Durand, y destacó la necesidad de que Salta cuente con legisladores comprometidos con la gestión y la búsqueda de recursos.

“Esperamos que los salteños y los argentinos optemos por la vía del diálogo y del consenso, no de los gritos y de los insultos”, expresó Chalabe al salir del establecimiento. En esa línea, subrayó que el municipio tiene el desafío de continuar gestionando obras y financiamiento para seguir recuperando la ciudad.

“Necesitamos legisladores que tengan diálogo con el gobernador y el intendente para gestionar los recursos que sean necesarios”, afirmó.

Por último, Chalabe reconoció que aún quedan muchas demandas por atender. “Los salteños tenemos muchas necesidades. Se viene haciendo muchísimo en la provincia y el municipio, pero hacen falta más cosas, y para eso hacen falta recursos”, concluyó.

Temas de la nota

Temas de la nota

