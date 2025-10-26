Real Madrid se impuso 2 a 1 sobre el Barcelona en un apasionante clásico de España

El Real Madrid se quedó con el primer clásico de la temporada 2025/26 tras vencer 2-1 al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, por la décima fecha de LaLiga de España. En un partido intenso, lleno de emociones y con figuras de talla mundial, el equipo de Carlo Ancelotti logró dar vuelta el marcador y sumar tres puntos clave que lo afianzan en la pelea por el liderazgo del torneo.

Un clásico vibrante de principio a fin

Desde el inicio, ambos equipos salieron a buscar el protagonismo. El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, se puso en ventaja con un gol de Fermín López, que aprovechó un rebote dentro del área para vencer a Thibaut Courtois y poner el 1-0 parcial. Sin embargo, la respuesta del Real Madrid no tardó en llegar: Kylian Mbappé, figura indiscutida del partido, marcó el empate con una definición precisa tras una asistencia de Vinícius Jr..

El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Los dirigidos por Ancelotti ajustaron líneas y dominaron el mediocampo gracias a la conducción de Jude Bellingham, quien finalmente selló el 2-1 con un remate potente desde el borde del área. El Bernabéu estalló con el tanto que selló la victoria blanca y reafirmó su poderío en los clásicos.

Mbappé y Bellingham, los héroes del Madrid

El delantero francés fue una pesadilla constante para la defensa blaugrana, combinando velocidad y precisión en cada ataque. Bellingham, por su parte, volvió a demostrar por qué es uno de los mediocampistas más determinantes del fútbol europeo. Con su gol y su dominio del juego, el inglés fue elegido como la figura del encuentro.

Cómo quedó la tabla y lo que viene

Con este triunfo, el Real Madrid suma tres puntos clave y se mantiene en la cima de LaLiga, mientras que el Barcelona, que llegaba invicto, pierde terreno en la lucha por el título. En la próxima fecha, el conjunto merengue visitará al Sevilla, mientras que los catalanes recibirán al Valencia en el Camp Nou.

Al finalizar el partido, Carlo Ancelotti destacó la entrega de su equipo: "Fue un clásico con mucha tensión y calidad. Supimos reaccionar en los momentos difíciles y ganar con autoridad”.

Por su parte, Hansi Flick reconoció que a su equipo le faltó contundencia: “Cometimos errores que ante un rival como el Real Madrid se pagan caro. Debemos seguir mejorando”.