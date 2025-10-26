Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México

inicia sesión o regístrate.
18:43
Lando Norris se quedó con el GP de México
El británico dominó la carrera y se llevó el triunfo. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio.
18:40
Virtual Safety Car
En las últimas vueltas de la carrera, el VSC fue desplegado y evitó el ataque de Verstappen a Leclerc.
18:33
65 vueltas: Norris domina la carrera. Verstappen le pone presión a Leclerc
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Max Verstappen
- Oliver Bearman
- Oscar Piastri
18:27
Piastri le ganó el duelo a Russell y quedó quinto
El australiano, a borde de su McLaren, adelantó al británico de Mercedes para escalar posiciones en el circuito.
18:22
Penalización con drive-through para Sainz
El español volvió a superar el limite de velocidad en el pit lane.
18:21
55 vueltas: Norris mantiene un ritmo imparable y se acerca a la victoria
Con 16 vueltas restantes, el británico se mantiene lider con demasaida ventaja
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Max Verstappen
- Oliver Bearman
- George Russell
Colapinto ocupa la 17° posición.
18:19
Russell no puede con Bearman
El piloto inglés busca alcanzar la cuarta posición, pero su compatriota de Haas resiste las embestidas.
18:09
Verstappen superó a Hamilton
El neerlandés adelantó al británico de Ferrari y se colocó en la séptima posición.
18:07
45 vueltas: Norris lidera la carrera por 21 segundos de diferencia
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Oliver Bearman
- George Russell
- Kimi Antonelli
17:52
35 vueltas: Norris realizó la parada en pits y sigue lider
- Lando Norris
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Oliver Bearman
- Kimi Antonelli
Colapinto alcanzó la 16° posición.
17:42
Sainz recibió una penalización de 5 segundos
El español excedió el límite de velocidad en la zona de pits.
17:38
25 vueltas: Norris con 12 segundos de ventaja respecto a Leclerc
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Max Verstappen
- George Russell
- Yuki Tsunoda
Colapinto se ubica en la 18° posición.
17:37
Hamilton cumplió la penalización
Tras completar la sancion de 10 segundos, el británico cayó a la decimocuarta posición.
17:26
Hamilton recibió una penalización de 10 segundos
El británico realizo una maniobra ilegal para mantener la tercera posición y fue sancionado.
17:25
15 vueltas: Norris lidera con comodidad
El británico se mantiene en la cima con tranquilidad:
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Oliver Bearman
- Max Verstappen
Colapinto se ubica en la 19° posición
17:19
Piastri busca acercarse a los lideres
El australiano adelantó a Yuki Tsunoda y alcanzó la octava ubicación.
17:17
Bearman sorpendió, supero a Verstappen y quedó cuarto
El piloto de Haas adelantó a Vertsappen y lo relegó a la quinta posición.
17:11
5 vueltas: Verstappen adelantó a Russell
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
17:04
Comenzó la carrera
Norris, Leclerc y Hamilton comenzaron en las primeras tres posiciones.
Verstappen adelantó una posición y está cuarto.