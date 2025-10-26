Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

18:43

Lando Norris se quedó con el GP de México

El británico dominó la carrera y se llevó el triunfo. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio.

18:40

Virtual Safety Car

En las últimas vueltas de la carrera, el VSC fue desplegado y evitó el ataque de Verstappen a Leclerc.

18:33

65 vueltas: Norris domina la carrera. Verstappen le pone presión a Leclerc

Lando Norris Charles Leclerc Max Verstappen Oliver Bearman Oscar Piastri

18:27

Piastri le ganó el duelo a Russell y quedó quinto

El australiano, a borde de su McLaren, adelantó al británico de Mercedes para escalar posiciones en el circuito.

18:22

Penalización con drive-through para Sainz

El español volvió a superar el limite de velocidad en el pit lane.

18:21

55 vueltas: Norris mantiene un ritmo imparable y se acerca a la victoria

Con 16 vueltas restantes, el británico se mantiene lider con demasaida ventaja

Lando Norris Charles Leclerc Max Verstappen Oliver Bearman George Russell

Colapinto ocupa la 17° posición.

18:19

Russell no puede con Bearman

El piloto inglés busca alcanzar la cuarta posición, pero su compatriota de Haas resiste las embestidas.

18:09

Verstappen superó a Hamilton

El neerlandés adelantó al británico de Ferrari y se colocó en la séptima posición.

18:07

45 vueltas: Norris lidera la carrera por 21 segundos de diferencia

Lando Norris Charles Leclerc Oliver Bearman George Russell Kimi Antonelli

17:52

35 vueltas: Norris realizó la parada en pits y sigue lider

Lando Norris Max Verstappen Charles Leclerc Oliver Bearman Kimi Antonelli

Colapinto alcanzó la 16° posición.

17:42

Sainz recibió una penalización de 5 segundos

El español excedió el límite de velocidad en la zona de pits.

17:38

25 vueltas: Norris con 12 segundos de ventaja respecto a Leclerc

Lando Norris Charles Leclerc Max Verstappen George Russell Yuki Tsunoda

Colapinto se ubica en la 18° posición.

17:37

Hamilton cumplió la penalización

Tras completar la sancion de 10 segundos, el británico cayó a la decimocuarta posición.

17:26

Hamilton recibió una penalización de 10 segundos

El británico realizo una maniobra ilegal para mantener la tercera posición y fue sancionado.

17:25

15 vueltas: Norris lidera con comodidad

El británico se mantiene en la cima con tranquilidad:

Lando Norris Charles Leclerc Lewis Hamilton Oliver Bearman Max Verstappen

Colapinto se ubica en la 19° posición

17:19

Piastri busca acercarse a los lideres

El australiano adelantó a Yuki Tsunoda y alcanzó la octava ubicación.

17:17

Bearman sorpendió, supero a Verstappen y quedó cuarto

El piloto de Haas adelantó a Vertsappen y lo relegó a la quinta posición.

17:11

5 vueltas: Verstappen adelantó a Russell

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes)

17:04

Comenzó la carrera

Norris, Leclerc y Hamilton comenzaron en las primeras tres posiciones.

Verstappen adelantó una posición y está cuarto.