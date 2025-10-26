PUBLICIDAD

Deportes

Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México

El argentino estuvo al borde de superar a Pierre Gasly en el cierre de la carrera, pero un VSC lo privó de adelantar a su compañero de Alpine. El británico de McLaren se quedó con una imponente victoria y superó a Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos
Domingo, 26 de octubre de 2025 17:45
18:43

Lando Norris se quedó con el GP de México

El británico dominó la carrera y se llevó el triunfo. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio.

18:40

Virtual Safety Car

En las últimas vueltas de la carrera, el VSC fue desplegado y evitó el ataque de Verstappen a Leclerc. 

18:33

65 vueltas: Norris domina la carrera. Verstappen le pone presión a Leclerc

  1. Lando Norris
  2. Charles Leclerc
  3. Max Verstappen
  4. Oliver Bearman 
  5. Oscar Piastri

18:27

Piastri le ganó el duelo a Russell y quedó quinto

El australiano, a borde de su McLaren, adelantó al británico de Mercedes para escalar posiciones en el circuito.

18:22

Penalización con drive-through para Sainz

El español volvió a superar el limite de velocidad en el pit lane.

18:21

55 vueltas: Norris mantiene un ritmo imparable y se acerca a la victoria

Con 16 vueltas restantes, el británico se mantiene lider con demasaida ventaja

  1. Lando Norris
  2. Charles Leclerc
  3. Max Verstappen
  4. Oliver Bearman
  5. George Russell

Colapinto ocupa la 17° posición.

18:19

Russell no puede con Bearman

El piloto inglés busca alcanzar la cuarta posición, pero su compatriota de Haas resiste las embestidas. 

18:09

Verstappen superó a Hamilton

El neerlandés adelantó al británico de Ferrari y se colocó en la séptima posición. 

18:07

45 vueltas: Norris lidera la carrera por 21 segundos de diferencia

  1. Lando Norris
  2. Charles Leclerc
  3. Oliver Bearman
  4. George Russell
  5. Kimi Antonelli

17:52

35 vueltas: Norris realizó la parada en pits y sigue lider

  1. Lando Norris
  2. Max Verstappen
  3. Charles Leclerc
  4. Oliver Bearman
  5. Kimi Antonelli

Colapinto alcanzó la 16° posición.

 

 

17:42

Sainz recibió una penalización de 5 segundos

El español excedió el límite de velocidad en la zona de pits.

17:38

25 vueltas: Norris con 12 segundos de ventaja respecto a Leclerc

  1. Lando Norris
  2. Charles Leclerc
  3. Max Verstappen
  4. George Russell
  5. Yuki Tsunoda

Colapinto se ubica en la 18° posición.

17:37

Hamilton cumplió la penalización

Tras completar la sancion de 10 segundos, el británico cayó a la decimocuarta posición.

17:26

Hamilton recibió una penalización de 10 segundos

El británico realizo una maniobra ilegal para mantener la tercera posición y fue sancionado.

17:25

15 vueltas: Norris lidera con comodidad

El británico se mantiene en la cima con tranquilidad:

  1. Lando Norris
  2. Charles Leclerc
  3. Lewis Hamilton
  4. Oliver Bearman
  5. Max Verstappen

Colapinto se ubica en la 19° posición

17:19

Piastri busca acercarse a los lideres

El australiano adelantó a Yuki Tsunoda y alcanzó la octava ubicación.

17:17

Bearman sorpendió, supero a Verstappen y quedó cuarto

El piloto de Haas adelantó a Vertsappen y lo relegó a la quinta posición.

17:11

5 vueltas: Verstappen adelantó a Russell

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Max Verstappen (Red Bull)
  5. George Russell (Mercedes) 

17:04

Comenzó la carrera

Norris, Leclerc y Hamilton comenzaron en las primeras tres posiciones.

Verstappen adelantó una posición y está cuarto.

