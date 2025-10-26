Fue disfrazado de "El Joker" y como no lo dejaron votar, se fue

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un hombre disfrazado de "El Joker" intentó votar y generó un insólito episodio en El Palomar, donde no lo dejaron sufragar y se retiró del lugar.

Durante la jornada electoral, personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que realizaba cobertura externa en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo número 5 de El Palomar intervino ante una situación poco habitual.

Un hombre llegó al establecimiento maquillado y vestido como el “Joker”, el personaje de historietas, manifestando su intención de votar.

La delegada de mesa, María Alejandra Korol, le informó que debía retirarse el maquillaje para poder acreditar su identidad ante las autoridades de mesa.

El individuo, acompañado por otra persona que registraba el hecho con un teléfono celular, se retiró del lugar sin incidentes.

Los efectivos no lograron establecer la identidad de ninguno de los dos hombres.