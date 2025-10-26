Argentina conquista el Panamericano de Pádel con el salteño Maxi Arce como figura

La Selección Argentina de Pádel se consagró campeona panamericana en el Campeonato Panamericano Absoluto de Pádel 2025, disputado en Chile, y entre los protagonistas del histórico título estuvo el salteño Maxi Arce Simo, referente mundial y uno de los máximos exponentes del pádel profesional.

En la final, Argentina superó con autoridad a Brasil por 2 a 0, en una serie que ratificó su dominio en la región. La dupla formada por Maxi Arce y Maxi Sánchez Blasco se impuso por 6-3 y 6-2 ante los brasileños Julio Julianti y Diogo Rodrigues, en un partido sólido, de alto nivel técnico y con momentos de gran intensidad. Posteriormente, el binomio Libak-Valenzuela aseguró el segundo punto y la consagración definitiva.

El festejo fue puro desahogo. En la ceremonia de premiación, Arce recibió su medalla entre abrazos, cánticos y una emoción difícil de contener. Para el deportista salteño, el logro tuvo un sabor especial: la competencia se desarrolló en la única semana libre que tenía hasta diciembre, pero aun así decidió representar a la Argentina, priorizando el compromiso con la camiseta celeste y blanca por encima del descanso.

Gracias a Chile por recibirnos. Muy emocionado y orgulloso del equipo y de lo que logramos. Gracias una vez más a los capitanes y a todo el grupo. Y un saludo muy grande para mi Salta, por todos los mensajes y el apoyo constante que sentí en cada partido”, expresó el jugador tras la consagración.

El triunfo no solo refuerza el prestigio de la selección nacional, sino que también consolida a Maxi Arce como uno de los grandes referentes del deporte argentino en el exterior. Luego de la competencia, el salteño deberá viajar a Buenos Aires para iniciar la última gira internacional del año, que incluirá paradas en Egipto, Qatar y Kuwait.

Su regreso al país está previsto para la primera semana de diciembre, cuando participará en distintas clínicas y exhibiciones en el interior y exterior del país. Los fanáticos salteños esperan con expectativa la posibilidad de verlo nuevamente en acción en su tierra natal, donde cada presentación del campeón despierta un entusiasmo creciente entre los amantes del pádel.