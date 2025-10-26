PUBLICIDAD

16°
26 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Antonio Marocco: “La democracia se mejora con más democracia”

El vicegobernador salteño emitió su voto con calma en la escuela Urquiza y llamó a los ciudadanos a participar. Pidió dejar atrás la grieta y apostar por el diálogo entre todos los sectores.

Daniel Diaz
Domingo, 26 de octubre de 2025 09:42
Antonio Marocco
Con su tono habitual de serenidad y sin apuro, el vicegobernador Antonio Marocco llegó esta mañana a la escuela Urquiza de la ciudad de Salta para cumplir con su deber cívico. Saludó a los fiscales, conversó con algunos vecinos y, antes de sufragar, se tomó unos minutos para reflexionar sobre el momento político que vive el país.

“Hay que encaminar la patria por el sendero que se merece el pueblo”, expresó Marocco, remarcando que la democracia se mejora con más democracia. En esa línea, insistió en la necesidad de “diálogo entre todos los sectores” y en que, de una vez por todas, “la grieta entre los argentinos desaparezca”.

Consultado sobre la expectativa que generan estas elecciones legislativas, el vicegobernador señaló que el Congreso “será el centro de las nuevas políticas nacionales”, pero destacó que ese proceso debe darse “respetando lo que la gente eligió en 2023”.

Marocco también aprovechó para invitar a los salteños a participar de la jornada electoral: “El ejercicio de la democracia es fantástico”, dijo con una sonrisa, mientras se retiraba acompañado por su equipo.

