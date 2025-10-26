Emiliano Durand votó temprano y dejó una reflexión: “Elegimos pensar en lo que necesita la provincia”

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, llegó puntual al Colegio N° 5052 Juan Manuel de Rosas, acompañado por un grupo reducido de colaboradores y con la misma tranquilidad con la que suele recorrer las calles de la capital. Saludó a cada autoridad de mesa, esperó su turno entre risas y votó sin apuro, mientras algunos vecinos aprovecharon para pedirle una foto. “Ya voté, ahora a seguir trabajando”, bromeó al salir, levantando el pulgar ante las cámaras.

Durand aprovechó la ocasión para destacar que la campaña de Primero los Salteños se enfocó en los temas de la provincia y no en las disputas nacionales. “Durante toda la campaña quisimos salir a plantear los problemas de Salta, la agenda de Salta, las obras que se necesitan en Salta. Lo hicimos con respeto, pensando en construir a futuro”, afirmó, marcando distancia del tono áspero que dominó la campaña.

Mientras algunos vecinos comentaban sobre la agilidad del sistema de la Boleta Única de Papel, el jefe comunal insistió en que la elección de este domingo “es una oportunidad para reafirmar el federalismo desde las urnas”. “A veces todo parece girar en torno a Buenos Aires, pero nosotros elegimos mirar hacia adentro y pensar en lo que necesita nuestra provincia”, expresó.

El intendente, fiel a su estilo, no perdió la ocasión para dejar una frase con humor: “Ahora solo falta que no se corte la luz y que no se acabe el café en las escuelas, así la jornada sale redonda”. Tras eso, se alejó entre saludos y comentarios de vecinos que lo abordaban con tono amigable.

Antes de retirarse, Durand se permitió una reflexión más política: “Este es el puntapié inicial de Primero los Salteños. Les pido que veamos todo lo que podemos hacer juntos. Con trabajo, sin insultos y construyendo entre todos lo vamos a lograr”.

En una mañana con clima electoral tranquilo, la escena dejó algo más que un voto: un intendente que mezcló humor con mensaje federal, y una jornada que, al menos por unas horas, pareció girar en torno a la palabra Salta.

