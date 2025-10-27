Capacitan en la reparación total de sillas de ruedas

La capacitación en reparación y mantenimiento de sillas de ruedas se viene realizando en Salta a fin de brindar herramientas técnicas para el diagnóstico y puesta a punto de equipamiento ortopédico en general. La propuesta forma parte de la estrategia interministerial de fortalecimiento municipal.

Es así que el Gobierno de la Provincia desarrolló el segundo módulo del curso de mantenimiento y reparación de sillas de ruedas manuales, una instancia de formación impulsada de manera conjunta por los Ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Los encuentros se llevan a cabo en la Casona de la Paz, en Salta capital, a través de la Secretaría de Discapacidad y la Secretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, con el acompañamiento del Centro de Rehabilitación Física de la Provincia (CePReFiS). El curso, de tres meses de duración, se enmarca en la estrategia interministerial de fortalecimiento municipal.

En esta segunda instancia, más de 25 participantes provenientes de distintos municipios de la provincia trabajaron sobre contenidos vinculados a la herrería aplicada a la reparación de sillas de ruedas, abordando técnicas específicas de mantenimiento estructural. La jornada contó además con la participación de asistentes de la provincia de Buenos Aires a través de videollamada.

La capacitación está dirigida a personal técnico de áreas de mantenimiento y reparación de organismos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad.

Informaron los capacitadores que habrá un tercer módulo que se desarrollará en noviembre.

Su propósito es brindar herramientas prácticas y actualizar conocimientos para la realización de tareas de mantenimiento, inspección, diagnóstico y reparación de sillas de ruedas manuales, garantizando el uso adecuado del equipamiento.

El curso cuenta con aval oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, lo que otorga certificación a quienes completen la formación.