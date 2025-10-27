Jerí apela a las FFAA para "pacificar" Perú

El presidente interino de Perú, José Jerí, pidió ayer a las Fuerzas Armadas de su país "volver a pacificar" la nación suramericana del nuevo clima de crimen y delincuencia, durante una ceremonia por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.

En una ceremonia realizada en la Plaza de la Bandera, en Lima, Jerí remarcó que "hoy es momento de repetir la historia, volver a pacificar a nuestro país, ante las nuevas circunstancias que enfrentamos", al referirse al combate contra el crimen organizado que "ha quitado la paz a los ciudadanos".

El mandatario peruano hizo igualmente "un llamamiento ante los tiempos oscuros que vivimos" para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contribuyan con su compromiso y experiencia en la lucha contra la inseguridad.

Estado de emergencia

Precisamente, Jerí decretó el estado de emergencia en Lima y en la vecina provincia del Callao por 30 días, con el fin de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las bandas criminales responsables del aumento de la extorsión y el sicariato que afectan al país.

"Nunca olvidaremos a los héroes de la pacificación, ellos con su vida y acción nos devolvieron la tranquilidad y la posibilidad de vivir en democracia. El Perú les rinde honores por siempre", afirmó el mandatario en alusión a los años del conflicto armado interno (1980-2000) desatado por los grupos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).