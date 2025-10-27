Juan Carlos Romero: "El país no quiere más kirchnerismo ni populismo"

El senador salteño Juan Carlos Romero se pronunció sobre los resultados electorales con un claro espaldarazo al oficialismo nacional. Romero calificó la jornada como "Un gran día para Argentina" y extendió sus felicitaciones al Gobierno nacional.

En su breve análisis publicado en la red social X, el legislador interpretó el resultado como un quiebre definitivo con el pasado: "El país no quiere más kirchnerismo ni populismo", afirmó, señalando un respaldo a la gestión que ahora enfrenta el desafío de avanzar en sus propuestas.

Romero enfatizó que el camino a seguir debe estar marcado por la búsqueda de consenso: el Gobierno nacional, sostuvo, "ahora tiene el desafío de avanzar en los grandes cambios buscando acuerdos y consensos con los gobernadores y todos los que no queremos volver atrás".

"Mi reconocimiento a Flavia Royón"

En el ámbito provincial, el exgobernador dedicó un reconocimiento a la candidata electa por el oficialismo salteño, Flavia Royón.

"Y en Salta tras una gran elección, mi reconocimiento a @FlaviaRoyon que será una gran senadora que defenderá primero a Salta como lo planteó el @GustavoSaenzOK."

Al validar la figura de Royón y la estrategia del gobernador Gustavo Sáenz de defender los intereses locales, Romero se alinea con la necesidad de que la provincia tenga voces fuertes en el Congreso que pongan a Salta en primer lugar.

Finalmente, el mensaje de Romero concluyó con una visión optimista y un llamado a la responsabilidad política. Para que el futuro del país sea promisorio, es fundamental "anteponer a los egoísmos y vanidades, una verdadera unión nacional que nos permita dar respuestas a quienes más lo necesitan, construir las grandes obras que necesitamos, y despegar definitivamente".