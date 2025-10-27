¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

27 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Juan Carlos Romero: "El país no quiere más kirchnerismo ni populismo"

El senador salteño felicitó a Flavia Royón en el ámbito provincial y dijo que será "una defensora de Salta".
Lunes, 27 de octubre de 2025 00:19
El senador salteño Juan Carlos Romero se pronunció sobre los resultados electorales con un claro espaldarazo al oficialismo nacional. Romero calificó la jornada como "Un gran día para Argentina" y extendió sus felicitaciones al Gobierno nacional.

En su breve análisis publicado en la red social X, el legislador interpretó el resultado como un quiebre definitivo con el pasado: "El país no quiere más kirchnerismo ni populismo", afirmó, señalando un respaldo a la gestión que ahora enfrenta el desafío de avanzar en sus propuestas.

Romero enfatizó que el camino a seguir debe estar marcado por la búsqueda de consenso: el Gobierno nacional, sostuvo, "ahora tiene el desafío de avanzar en los grandes cambios buscando acuerdos y consensos con los gobernadores y todos los que no queremos volver atrás".

"Mi reconocimiento a Flavia Royón"

En el ámbito provincial, el exgobernador dedicó un reconocimiento a la candidata electa por el oficialismo salteño, Flavia Royón.

"Y en Salta tras una gran elección, mi reconocimiento a @FlaviaRoyon que será una gran senadora que defenderá primero a Salta como lo planteó el @GustavoSaenzOK."

Al validar la figura de Royón y la estrategia del gobernador Gustavo Sáenz de defender los intereses locales, Romero se alinea con la necesidad de que la provincia tenga voces fuertes en el Congreso que pongan a Salta en primer lugar.

Finalmente, el mensaje de Romero concluyó con una visión optimista y un llamado a la responsabilidad política. Para que el futuro del país sea promisorio, es fundamental "anteponer a los egoísmos y vanidades, una verdadera unión nacional que nos permita dar respuestas a quienes más lo necesitan, construir las grandes obras que necesitamos, y despegar definitivamente".

