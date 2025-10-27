Caen cinco sospechosos en una sola noche: armas, moto secuestrada y prófugos capturados

La madrugada salteña dejó un saldo de cinco personas detenidas en diferentes puntos de la provincia, en el marco de operativos preventivos que se desplegaron tanto en la Capital como en el norte, en la ciudad de Orán. Los procedimientos, realizados por distintas divisiones de la Policía de Salta, arrojaron resultados significativos en la lucha contra el delito urbano y la reincidencia.

Uno de los primeros procedimientos se concretó en barrio Solidaridad, donde efectivos del Departamento de Seguridad Urbana interceptaron a un hombre durante un patrullaje rutinario. Al consultar sus datos, descubrieron que presentaba un código rojo activo por robo en poblado y en banda, una figura penal que implica actuar de manera organizada.

El sospechoso, de 25 años, fue detenido y puesto a disposición del Tribunal de Juicio 7, que tomará intervención en la causa.

Moto con motor adulterado en Villa Asunción

Minutos después, motoristas de Emergencias Policiales detectaron una motocicleta con el número de motor suprimido en avenida Las Costas, en el barrio Villa Asunción. El conductor no pudo justificar la procedencia del vehículo, por lo que fue demorado por infracción al artículo 289 del Código Penal, que sanciona la tenencia de bienes con numeraciones adulteradas.

El rodado fue secuestrado y el caso quedó a cargo de la Fiscalía Penal 1.

Otra captura en San Ignacio

En barrio San Ignacio, un nuevo control policial permitió detener a un hombre de 36 años que también tenía código rojo vigente, aunque en este caso por el delito de hurto. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Distrito de Prevención 10, quienes trasladaron al sospechoso hasta la dependencia correspondiente.

La causa quedó bajo la órbita del Tribunal de Juicio III.

Intento de robo en San Benito

En avenida Discépolo y calle Ragone, del barrio San Benito, agentes de la Dirección de Intervención Conjunta lograron detener a dos individuos que intentaban asaltar a un transeúnte durante un patrullaje de rutina.

Al intentar escapar, los sospechosos fueron reducidos y se les secuestró un arma tipo aire comprimido, un cargador y 18 municiones, elementos que portaban ocultos entre sus ropas.

El procedimiento quedó en manos de la Fiscalía Penal 6 y del Juzgado de Garantías 7, quienes dispondrán las medidas correspondientes.

Operativo en Orán

En tanto, en el norte provincial, personal del Grupo de Operaciones Fronterizo de Orán detuvo a un hombre que era buscado por lesiones. El procedimiento tuvo lugar en barrio Maravilla, también durante un patrullaje preventivo, y culminó con la detención del sospechoso por orden del Tribunal de Juicio II.

La madrugada, que comenzó con recorridos de rutina, terminó dejando cinco detenidos, un arma secuestrada y un vehículo incautado.