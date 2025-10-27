Lissa Vera expresó su temor por la pareja de Lourdes Fernández: “No me cabe duda de que puede lastimarme”

Lissa Vera, integrante de Bandana y amiga cercana de Lourdes Fernández, habló sobre la delicada situación que atraviesa su compañera y expresó su preocupación por el comportamiento de Leandro García Gómez, expareja de la artista, denunciado por presunta violencia de género.

Durante una conversación con la prensa, Lissa admitió que atraviesa momentos de angustia y temor ante la exposición del caso: “Cabe la posibilidad de que intente lastimarme. Está muy enojado y expuesto”, afirmó con seriedad.

La cantante explicó que fue Mabel, la madre de Lourdes, quien impulsó la denuncia, y que ella decidió acompañarla en ese proceso: “Mabel tuvo la iniciativa y yo la seguí. Igual tengo un botón antipánico, me lo dieron el sábado”, contó.

Visiblemente afectada, reconoció que no confía en la reacción del denunciado y teme que su enojo lo lleve a actuar de manera violenta: “No me cabe la menor duda de que puede lastimarme. Él nunca se atrevió a gritarme a mí, pero no sé ahora, porque está muy enojado”, expresó.

Lissa Vera continúa acompañando a la familia de Lourdes, mientras la cantante permanece bajo resguardo y en contacto con profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica.

Con su testimonio, Lissa busca visibilizar la gravedad del caso y subrayar la importancia de no minimizar las señales de violencia, tanto hacia Lourdes como hacia quienes la rodean.