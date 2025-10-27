Polémica por el gesto de la China Suárez con Antonela Roccuzzo: "Así empezó con Wanda Nara"

En las últimas horas, las redes sociales estallaron con una nueva polémica que tiene como protagonistas a Antonela Roccuzzo y a Eugenia “China” Suárez. Todo comenzó cuando la actriz dejó un gesto inesperado en una publicación de Instagram de la esposa de Lionel Messi, lo que bastó para que los usuarios encendieran las alarmas. Tanto es así que no tardaron en advertir: “Así empezó con Wanda Nara”.

La China Suárez parece no tener paz. Cada acto virtual que realiza está sujeto al ojo crítico de los cibernautas que condenan su amor con Mauro Icardi por la presunta traición a Wanda Nara. El simple “me gusta” de la actriz en una foto de la esposa del capitán de la Selección Argentina desató una ola de comentarios, teorías y acusaciones que volvieron a ponerla en el centro de la tormenta mediática.

El revuelo no tardó en crecer y muchos recordaron lo ocurrido años atrás con la conductora de MasterChef Celebrity, cuando la historia con Mauro Icardi marcó un antes y un después en la vida pública de la intérprete. Según los internautas, este gesto sería el primer paso de un nuevo intento de acercamiento, aunque en esta ocasión, hacia el círculo más íntimo de Messi. Las comparaciones entre Antonela y la China se multiplicaron, con usuarios asegurando que la esposa del capitán argentino “no debería confiar” en ella.

La publicación en cuestión fue una imagen donde la fashionista posaba con un look total black durante el partido del Inter de Miami. La fotografía acumuló miles de likes y cientos de comentarios en cuestión de horas. Entre ellos, apareció el nombre de la actual pareja del Galatasaray, lo que no pasó inadvertido para los fanáticos del matrimonio Messi-Roccuzzo. La reacción fue inmediata: muchos interpretaron el gesto como una provocación.

Los seguidores de Antonela, conocidos por su fidelidad y defensa inquebrantable hacia la rosarina y su familia, no dudaron en expresar su malestar. “Así empezó con Wanda”, “Ojo que esa le gusta romper hogares”, “Afuera de acá china Tatiana”, “Cuidado Anto la Tati te dio like”, y “China mirá y aprendé, tal vez en tu próxima vida puedas llegarle a los zapatos a la señora Antonela”, fueron algunos de los filosos comentarios direccionados a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio. A pesar de la avalancha de críticas, la actriz no respondió ni eliminó el like, lo que avivó aún más el debate.

Algunos defendieron su gesto alegando que podría tratarse simplemente de admiración hacia la primera dama del fútbol a nivel mundial, mientras que otros sostienen que la cantante querría llamar la atención y hasta quedarse con su lugar.

Lo cierto es que el nombre de la China volvió a ocupar los titulares, y una vez más, el foco se centró en su vínculo -o supuesto intento de vínculo- con parejas del ambiente futbolístico. La rosarina, por su parte, no realizó comentarios y continuó compartiendo contenido relacionado con su vida familiar. Sin embargo, la polémica ya está instalada y los cibernautas no parecen dispuestos a dejarla pasar.

De esta manera, este inesperado episodio entre Antonela Roccuzzo y China Suárez vuelve a demostrar cómo las redes sociales pueden convertir un simple gesto virtual en una reacción negativa. Aunque nada indica que exista un conflicto real entre ambas, el eco del pasado y el ojo crítico de los fanáticos hicieron que un “me gusta” se transformara en un repudio masivo virtual.