Doble objetivo cumplido del hockey salteño en el Argentino Sub-19: título y ascenso

El seleccionado de Salta Sub-19 de damas de hockey coronó su gran participación en el Campeonato de Selecciones de Ascenso A con el campeonato al vencer en una emocionante final a San Juan en el certamen que se jugó hasta el pasado sábado en Tucumán. Los mejores equipos del país se dieron cita en la sede de Tucumán Rugby, no solo para ir en busca del título, sino también para jugar la próxima temporada en la zona mayor.

Las chicas salteñas consiguieron el doble objetivo en la vecina provincia al asegurarse el ascenso el pasado viernes cuando clasificaron a la final. La definición se jugó al día siguiente, frente a las sanjuaninas; el partido finalizó igualado en un gol por bando al cabo del tiempo reglamentario, pero en los penales sacaron ventaja las salteñas por 4-1 para sumar el título de campeonas y ponerle el moño a una campaña inolvidable.

Tiziana Juárez abrió el marcador para Salta a los 14 minutos de la final; las salteñas mantuvieron la mínima diferencia hasta el último cuarto, pero a casi diez minutos del cierre llegó la igualdad de las cuyanas a través de un penal convertido por Emma Ramos.

La definición por penales mostró la eficacia de las dirigidas por Federico Gómez, que llegaron al gol por Jazmín Ragno, Rocío Villa Medina, Mercedes González y María Paz Ramírez. En la serie se destacó la figura de la arquera salteña Nicole Lami, atajando tres penales y uno mas en el reglamentario.

En la premiación individual, Paz Ramírez fue elegida mejor jugadora de la final y Ragno fue una de las goleadoras del Argentino con cuatro goles.

La campaña de las salteñas inició el miércoles con victorias contra Noroeste y San Juan por 4-0 y 3-0, respectivamente, en las dos primeras presentaciones por el grupo A, y cerraron esa instancia igualando 3-3 con Entre Ríos. Ya en semifinales vencieron 3-2 a Santa Fe.

El plantel estuvo integrado por: Maia Bonifacio, Pía Aguirre, Florencia Juárez, Chiara Jorge, Belén Cavanagh, Jazmín Ragno, María Paz Ramírez, Jimena Ale, Nicole Lami, Justina Patrón Uriburu, Lucía Cicala, Priscila Fernández, Mercedes González, Aldana Calpanchay, Rocío Villa, Lourdes Sánchez, Sofía Martínez y Alfonsina Moretti.

El cuerpo técnico estuvo integrado por: Federico Gómez (entrenador), Mauricio Valeriano (asistente), Guadalupe Faraldo (preparadora física), Giuliana Torcivia (jefa de equipo) y Graciela Leal (presidenta de la delegación).

La Selección masculina Sub-19 obtuvo el 8º lugar del Argentino disputado en Mendoza. Los representantes de nuestra provincia vencieron a Chubut (4-0) y perdieron con Mendoza (6-1), Litoral 3-3 (3-1 en penales), Córdoba (1-0) y Entre Ríos 3-3 (3-2 en penales).