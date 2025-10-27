¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
28 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Alcaidía General
Flavia Royón
Donald Trump
Elecciones 2025
Venezuela
Selección Agentina
Feria de Ciencias
Caso María Cash
Elecciones en Salta
Abuso sexual
Alcaidía General
Flavia Royón
Donald Trump
Elecciones 2025
Venezuela
Selección Agentina
Feria de Ciencias
Caso María Cash
Elecciones en Salta
Abuso sexual

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1465.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Crece el programa "Mi Estadio" con visitas de los chicos del interior

La iniciativa del Gobierno provincial busca acercar la experiencia al núcleo en donde pasan los principales exponentes del deporte nacional y mundial. 
Lunes, 27 de octubre de 2025 22:23
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Como parte del programa "Mi Estadio", coordinado por el director Sergio Oliver Calvet, una delegación de alumnos de séptimo grado de la escuela María Agapita de Aguaray, visitó recientemente las instalaciones de estadio Padre Martearena, como parte de la iniciativa de la Gobierno provincial para que muchos chicos del interior vivan una experiencia inédita en el coloso deportivo.


El grupo de alumnos, en encabezados por la por la directora de Ceremonial de la comuna norteña, Norma Castillo, recorrió completamente las instalaciones en medio de la visita que realizó a la capital.
"Hoy nos tocó el estadio Martearena, luego de visitar el Museo de Alta Montaña, Museo Güemes, el Cabildo, la Quebrada de San Lorenzo", resaltó Castillo, quien aseguró que la visita a la ciudad concluir con actividades en el Parque San Martín y la visita al Teleférico Salta.


La delegación en total estuvo compuesta por 33 personas entre alumnos y padres y estaba previsto que durante para ayer la visita de alumnos de la Escuela 4.137 de la etnia guaraní, Virgen de Fátima.
Para informes sobre el Programa "mi Estadio", comunicarse al 3874023212.


Según resaltó Oliver Calvet, "hay chicos que vienen por primera vez y están conociendo todo lo que es Salta a través del programa. Para nosotros es un orgullo recibirlos y afianzar el proyecto del gobernador Gustavo Sáenz".
"La experiencia de recorrer el estadio mundialista Padre Martearena en su totalidad y pisar el césped por donde pasaron los mejores exponentes del deporte nacional o mundial, representa para ellos un momento imborrable en sus vidas, que debe seguir siendo  acompañado por políticas de gestión y contención como las que se llevan adelante en Salta", concluyó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD