Tragedia en Misiones: el conductor habría enviado audio antes del choque

Las autoridades investigan un audio que Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto particular que murió tras impactar contra el micro en la provincia Misiones y provocar los fallecimientos de otras ocho personas, envió minutos antes del accidente fatal y que podría dar un contexto desgarrador en el caso.

El siniestro sucedió en la madrugada del domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, cuando el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá.

En un comienzo se indicó que al momento del choque había mucha neblina, lo que pudo haber reducido la visibilidad, pero ahora los investigadores analizan un audio estremecedor que el conductor del Ford Focus envío instantes previos.

"Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo", indicaría el mensaje de voz de Gonzalo Ortiz.

Desde el medio El Territorio informaron que el celular fue entregado a la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) y se espera que sea peritado en las próximas horas.

Este análisis se suma al resultado de los test de alcoholemia, tanto del chofer del micro como de Ortiz, que se conocerán en las próximas horas.

Las víctimas fueron identificadas como Gabriela Paola García, de 26 años; Magalí Lilén Belén Amarilla, de 22; Katia Butvilofsky, de 24; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34); Ángelo Tadeo Alpuy (19); Elian Natanael Alvez (25); Jonás Luis Dávalos (20); Enzo León (19) y Brian Hobos (19).