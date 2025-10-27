Salta: resultados para la categoría Diputados nacionales

El mapa electoral de Salta mostró un escenario dividido en las elecciones legislativas 2025. Primero los Salteños se impuso en 15 de los 23 departamentos, mientras que La Libertad Avanza ganó en los 8 restantes.
RESULTADOS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 — CATEGORÍA DIPUTADOS NACIONALES (SALTA)
|Departamento
|Agrupación con más votos
|Escrutado (%)
|Primero los Salteños (%)
|La Libertad Avanza (%)
|Fuerza Patria (%)
|Partido de la Victoria (%)
|Cachi
|Primero los Salteños
|100
|40,90
|33,58
|13,00
|—
|Chicoana
|La Libertad Avanza
|98,26
|33,82
|41,76
|10,53
|—
|La Viña
|Primero los Salteños
|100
|45,96
|37,79
|7,53
|—
|Metán
|Primero los Salteños
|94,49
|38,75
|36,64
|10,56
|—
|Molinos
|Primero los Salteños
|100
|56,34
|30,61
|6,32
|—
|General Güemes
|La Libertad Avanza
|95,26
|32,95
|36,26
|16,01
|—
|San Carlos
|Primero los Salteños
|93,49
|51,18
|27,01
|12,41
|—
|Cerrillos
|La Libertad Avanza
|99,25
|33,66
|42,24
|10,11
|—
|La Caldera
|La Libertad Avanza
|98,08
|29,75
|44,43
|11,30
|—
|Anta
|Primero los Salteños
|94,92
|34,72
|28,73
|23,12
|—
|Rosario de la Frontera
|Primero los Salteños
|94,12
|37,57
|28,26
|19,72
|—
|Capital
|La Libertad Avanza
|97,99
|31,44
|43,09
|9,72
|—
|La Candelaria
|Primero los Salteños
|100
|47,76
|23,71
|23,22
|—
|Guachipas
|Primero los Salteños
|96,07
|47,24
|35,15
|9,72
|—
|Cafayate
|La Libertad Avanza
|100
|29,29
|36,67
|16,96
|—
|Santa Victoria
|Primero los Salteños
|62,77
|51,00
|30,53
|9,67
|—
|General José de San Martín
|Primero los Salteños
|95,25
|37,04
|28,04
|15,37
|—
|Rivadavia
|Primero los Salteños
|99,46
|31,56
|22,56
|24,33
|—
|Rosario de Lerma
|La Libertad Avanza
|98,37
|36,46
|41,93
|8,87
|—
|Iruya
|Primero los Salteños
|94,78
|47,34
|24,30
|19,03
|—
|Los Andes
|Primero los Salteños
|100
|45,30
|37,10
|7,78
|—
|Orán
|La Libertad Avanza
|97,70
|28,23
|37,49
|16,09
|—
|La Poma
|Primero los Salteños
|85,36
|44,87
|26,28
|20,35
|—