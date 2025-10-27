Recuerdan a Néstor Kirchner a 15 años de su fallecimiento

A quince años del fallecimiento de Néstor Kirchner, la ciudad de Río Gallegos volverá a convertirse en el epicentro de los homenajes al exmandatario. La ceremonia se realizará este lunes a las 19, frente al monumento ubicado en Defensa y Pasteur, donde se espera la presencia de militantes, dirigentes y vecinos que mantienen vivo su legado político.

El acto está organizado por la Agrupación Los Muchachos Peronistas y Primero Santa Cruz, y contará con la conducción de Rudy Ulloa, amigo personal y excolaborador de Kirchner. “Convoco a todos los peronistas y a quienes saben cómo le gustaría a Néstor que estén ahí ese día tan importante, que no lo olviden. Para mí es eterno”, expresó Ulloa en diálogo con La Opinión Austral, anticipando la llegada de referentes provinciales y nacionales del peronismo.

Según los organizadores, la actividad mantendrá el espíritu de los homenajes anteriores, con palabras alusivas, música y la presencia de militantes históricos que acompañaron a Kirchner desde sus inicios en Santa Cruz. El monumento de 2,04 metros de altura, inaugurado en 2011, volverá a ser el centro simbólico de la jornada.

“A Néstor lo extraño cada día, pero más aún cuando veo que algunos olvidan lo que él hizo por esta provincia y por el país”, agregó Ulloa, visiblemente emocionado al recordar los años compartidos con el expresidente. Sus palabras reflejan el tono de una convocatoria que busca combinar la memoria afectiva con la reivindicación política.

La figura de Kirchner sigue teniendo una fuerte impronta en la identidad santacruceña, donde comenzó su carrera como intendente de Río Gallegos y luego como gobernador. Aquellos años sentaron las bases del proyecto político que en 2003 lo llevó a la Presidencia de la Nación, tras la crisis institucional que atravesó el país.

Para esta nueva conmemoración se espera la participación de agrupaciones juveniles, sindicales y militantes del interior provincial, en una ceremonia abierta a toda la comunidad. El objetivo, según remarcaron desde la organización, es “recordar al hombre que cambió la historia desde el sur”.