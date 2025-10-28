Donald Trump: Milei "no solo ganó; ganó por mucho"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un nuevo mensaje a Javier Milei, luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA), al afirmar que "no solo ganó, sino que ganó por mucho". En la misma línea, y además de volver a felicitarlo, afirmó que la victoria del mandatario argentino fue "aplastante" y que, con estos resultados, la Argentina "justificó la confianza" que depositó el Gobierno norteamericano.

Estas declaraciones fueron realizadas por Trump al llegar a Japón, en el marco de una visita oficial.

Además, señaló que el triunfo de Milei tuvo un "nivel inesperado" y lo vinculó implícitamente con "la importante ayuda" que Argentina recibió por parte de su Gobierno.

"Fue algo grandioso. Le doy mucho crédito a Scott (Bessen), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio) porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí", añadió.

Potencial crediticio

Morgan Stanley destacó el potencial de crecimiento del crédito en la Argentina dado que el país reúne "condiciones adecuadas" para una expansión sostenida.

"Un entorno económico más constructivo podría convertir a Argentina en el mercado bancario de más rápido crecimiento de la región", señaló.

Y añadió: "El país reúne las condiciones adecuadas para sostener un período prolongado de crecimiento del crédito, entre ellas, baja penetración financiera".