Llegará hoy la última jornada del Encuentro de Cine Europeo

Se iniciará la jornada a las 19 con la película Je'vida, de Katja Gauriloff (Finlandia). Un drama donde Lida, una anciana skolt sami que ha abandonado su pasado bajo presión, atraviesa tres épocas históricas diferentes para examinar el destino de los pueblos indígenas de Finlandia en el período de posguerra.

Luego, a las 21, se proyectará Vadio, de Simão Cayatte (Portugal). Cuando André, de trece años, es abandonado por su padre, se hace amigo de Sandra, una joven madre con problemas que se esconde en la casa de al lado. Juntos emprenden un viaje en busca de sus seres queridos a través del paisaje desolado e implacable del Alentejo.

Las funciones de este importante encuentro de cine, organizado por la Unión Europea con socios locales, se realizaron en octubre en el marco del ciclo "Los Martes", con muy buena convocatoria de público que aprovechó para ver cine europeo contemporáneo al que no se puede acceder en plataformas ni salas comerciales. Se recuerda que las funciones de este encuentro son gratuitas, con cupos limitados sujetos a la capacidad de la sala.

Cine móvil

El mejor cine recorre la provincia de la mano del Cine Móvil. Desde el 5 de noviembre, brindará funciones gratuitas en Campo Quijano, Vaqueros, San Victoria Oeste, Apolinario Saravia y El Quebrachal.

"Gaucho Gaucho" pinta un western argentino con imágenes y sonidos que alcanzan una belleza poética. Los aclamados fotógrafos, tres veces galardonados en Sundance, Gregory Kershaw y Michael Dweck, lograron un impactante trabajo de no ficción. El Cine Móvil de la Provincia es un vehículo equipado para realizar proyecciones de cine en todo el territorio salteño, especialmente en lugares que no tienen acceso a salas de cine convencionales. Para consultas, escribir a [email protected]. Cine Móvil Salta: El cine en tu lugar.

Miércoles 5 de noviembre, a las 20, Glorieta de la Plaza Principal de Campo Quijano. Jueves 6 de noviembre, a las 20, Museo Histórico Municipal de Vaqueros. Jueves 13 de noviembre, a las 20, Complejo Municipal de Santa Victoria Oeste. Miércoles 26 de noviembre, a las 21, Anfiteatro Parque Norte de Apolinario Saravia. Jueves 27 de noviembre, a las 21, Escenario Central de El Quebrachal.