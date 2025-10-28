Secuestraron 37 vehículos el fin de semana

Durante el fin de semana, entre el viernes y el domingo, se secuestraron 37 vehículos en distintos puntos de la ciudad. Los procedimientos se realizaron en el marco de los operativos de control que lleva adelante el municipio para garantizar el orden y la seguridad vial.

Los agentes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial efectuaron controles de alcoholemia y verificaron la documentación de los rodados. Según se informó, las tareas se desplegaron en diferentes sectores de la ciudad y tuvieron carácter sorpresivo, con el fin de detectar infracciones y desalentar conductas que pongan en riesgo la vida de los vecinos.

Desde el área municipal remarcaron que estas acciones continuarán desarrollándose durante los próximos días, tanto en avenidas principales como en zonas barriales. "Los operativos se realizan a diario y son fundamentales para generar hábitos de respeto a las normas de tránsito y prevenir siniestros", indicaron.

Además, destacaron que el trabajo no se limita a la sanción económica. Los infractores, además de abonar la multa correspondiente, deben participar de cursos de educación vial y asistir a charlas de impacto dictadas junto a familiares de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Con estas instancias se busca promover la reflexión, modificar conductas y fortalecer la conciencia sobre la responsabilidad al volante.

Se recordó que la seguridad vial es una tarea compartida entre el Estado y los ciudadanos, y que la meta es lograr que los salteños adopten el respeto por las normas.