Tras las elecciones, se agudiza la interna en el PJ

El peronismo bonaerense profundizó ayer su interna tras la derrota por menos de un punto ante La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de ese distrito, donde el kirchnerismo cuestiona la estrategia del desdoblamiento mientras desde el sector del gobernador Axel Kicillof piden "entender qué le pasa al votante de Córdoba, Mendoza y Santa Fe".

"Si no podemos entender qué le pasa al votante de Córdoba, Mendoza. Santa Fe y Entre Ríos no vamos a ganar nunca más. Pasó en 2015 y 2023", evocaron desde el kicillofismo.

Cerca del gobernador se expresan en esos términos al saberse ganadores en las elecciones provinciales que se llevaron a cabo el 7 de septiembre, y en las que Fuerza Patria arrasó con una victoria de 14 puntos ante La Libertad Avanza (LLA), una performance que de todos modos no se vio reflejada en los comicios nacionales de este domingo.

"Creemos que yendo a ofrecer lo mismo vamos a cambiar algo. La estrategia nacional falló. Perdimos en todos lados", reprochan desde La Plata, en un gesto que da a entender que la interna con la cúpula del kirchnerismo está lejos de aplacarse.

La cuestión del desdoblamiento es justamente el punto sobre el que se paran desde el kirchnerismo para cuestionar a Kicillof, a quien le reprochan haber priorizado los intereses de su gestión por sobre la "causa" nacional.