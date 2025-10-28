Elecciones 2025: la mayoría de los diputados reelectos son del PJ y LLA

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una veintena de diputados consiguió su reelección en las elecciones legislativas para un nuevo mandato por cuatro años, y de los cuales la mayoría corresponde al peronismo y La Libertad Avanza (LLA).

Treinta y cinco legisladores aspiraban a obtener una renovación de su mandato, pero solo pudieron cumplir esa meta 11 diputados de la alianza entre LLA, el PRO y la UCR, ocho del peronismo y una de Defendamos Córdoba.

Uno de los principales ganadores de la jornada de ayer, y que accederá a un nuevo mandato, es Diego Santilli, quien logró revertir la derrota de LLA en septiembre y consiguió superar por menos de un punto a Fuerza Patria.

También consiguieron reelegir los bonaerenses Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba.

Legisladores del oficialismo

Los diputados del oficialismo que continuarán hasta 2029 serán el liberal Nicolás Emma; Sabrina Ajchemet, del PRO, por el distrito porteño; el salteño de la LLA Carlos Zapata y la bullrichista de Córdoba Laura Rodríguez Machado.

También consiguieron su reelección los mendocinos de LLA Álvaro Martínez y la radical Pamela Verasay, que responde al gobernador Alfredo Cornejo, al igual que el rionegrino del PRO Aníbal Tortoriello.

Reelecciones peronistas

En el peronismo bonaerense consiguieron su reelección los sindicalistas Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Hugo Yasky y la cristinista Agustina Propato.

En el distrito porteño, Itaí Hagman obtuvo un nuevo mandato por cuatro años y renunciará a los dos años restantes del mandato que tenía vigente, con lo cual habilitará el ingreso del camporista Javier Andrade.

Otra de las diputadas que consiguió un nuevo mandato fue Natalia de la Sota.

Provincias reacias al peronismo

El peronismo no consiguió sumar bancas en cinco provincias en las elecciones legislativas, mientras el oficialismo nacional tampoco obtuvo ningún escaño en Santiago del Estero.

Unión por la Patria (UxP), en tanto, no pudo renovar su banca en las provincias de Córdoba, Neuquén, Salta y Jujuy.

En Misiones, el peronismo no había logrado una banca en las elecciones de 2021, y en esta oportunidad la candidata de Fuerza Patria, María Cristina Brítez, consiguió 56.780 votos, que representa el 9,40% de los votos.

En Córdoba, Fuerza Patria propuso al diputado Pablo Carro como candidato a su reelección, pero el legislador solo obtuvo 98.758 votos, el 5,08%,y se ubicó en cuarto lugar detrás de La Libertad Avanza (LLA), Provincias y Unidas y Defendamos Córdoba.

En Jujuy, la diputada La Cámpora Leila Chaher se postuló a su reelección pero no logró su objetivo: obtuvo 63.112 votos, el 15,51%.

LLA no consiguió bancas fue en Santiago del Estero, donde el Frente Cívico logró una contundente victoria.