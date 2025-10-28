Homenaje a los brigadistas fallecidos en Guachipas: a 11 años del trágico incendio que marcó a Salta

Once años después del incendio forestal de Las Juntas, en el municipio de Guachipas, el recuerdo de los brigadistas Víctor Humberto Ferreyra, Mauricio Valdez, Matías Daniel Vilte y Martín Albarracín sigue encendiendo reclamos de justicia y reconocimiento.

Aquella tarde del 28 de octubre de 2014, los cuatro integrantes de Defensa Civil fueron enviados a sofocar un foco ígneo en una zona de difícil acceso. El fuego avanzó rápidamente y los atrapó en un barranco, donde perdieron la vida mientras cumplían su tarea. Días después, también falleció en un operativo aéreo en La Caldera el piloto Alejandro Kropilnicki, al estrellarse la avioneta que participaba del combate de incendios.

El accidente causó conmoción provincial y derivó en una investigación judicial por presunta negligencia estatal, que con el paso de los años se convirtió en una larga batalla legal para los familiares de las víctimas.

Una causa sin cierre

En 2019, el juez Diego Rodríguez Pipino dictó sentencia en la causa civil y ordenó a la Provincia de Salta indemnizar a las familias de Valdez y Vilte, quienes se desempeñaban bajo contrato y no contaban con obra social ni cobertura de ART. Los montos establecidos fueron de 9 millones y 6 millones de pesos respectivamente, aunque el Estado provincial apeló la resolución.

Tras años de litigio, la Provincia notificó en 2025 que efectivizaría el pago de las indemnizaciones, aunque los familiares mantienen dudas sobre el cumplimiento total del compromiso. “Desconfío muchísimo de la provincia. Espero que el pago se haga efectivo”, expresó Omar Valdez, padre de Mauricio, al recordar las gestiones que debieron encarar durante más de una década.

Hoy, durante el acto de esta mañana, el padre del brigadista Mauricio Valdez, Omar, expresó este dolor sin fin de no tener a su hijo y la lucha diaria que es acompñar a sus nietos. Mauricio era padre de tres hijos pequeños, que en estos momentos siguen con el acompañamiento de su madre y sus abuelos. "Es difícil porque la situación de la familia es apremiante. Los chicos tienen que estudian y vivir el día a día y si bien fueron indemnizados, esa plata llegó tarde", expresó Omar, hoy a los medios que acompañaron el acto en memoria de su hijo y sus compañeros de tarea.

En paralelo, la causa penal -que en su momento fue archivada por el fiscal Gabriel Portal y luego reabierta por insistencia de los familiares- sigue sin resolución definitiva. El Tribunal de Impugnación absolvió a los tres funcionarios de Defensa Civil acusados de responsabilidad, y la Corte de Justicia de Salta aún no se expidió sobre los planteos presentados. Solo uno de los acusados fue condenado a un año y medio de condena.

El video que reabrió la causa

La muerte de los brigadistas de Guachipas se cerró en un primer momento como un accidente terrible, en donde no se advertía la falta de suministros con los que contaban los efectivos. Pero, fue el hermano de Mauricio Valdez quien logró aportar el video que recupero del celular de su hermano, en el momento que fue alcanzado por las llamas.

https://youtu.be/TzeozcPV0vQ?si=qi408s1M3lO1MYDY