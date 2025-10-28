Detenido en Villa Primavera: tenía pedido de captura por robo calificado

Durante la madrugada de este martes, un procedimiento policial en el barrio Villa Primavera derivó en la captura de un hombre con antecedentes delictivos. Según informaron fuentes oficiales, efectivos del Departamento Seguridad Urbana de Capital realizaban un patrullaje preventivo cuando procedieron a identificar a una persona que circulaba por la zona.

Al verificar sus datos personales en el sistema, constataron que sobre él pesaba un pedido de captura activo emitido por la Justicia provincial por el delito de robo calificado.

Inmediatamente, los uniformados procedieron a su detención y lo trasladaron a la dependencia policial correspondiente, donde fue puesto a disposición de la Justicia.

El detenido, de 44 años, quedó a disposición del Tribunal de Juicio Sala III, que será el encargado de continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuentes del Ministerio de Seguridad destacaron que este tipo de operativos preventivos se llevan a cabo de manera permanente en distintos barrios de la capital salteña con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y detectar personas con causas pendientes ante la Justicia.

