El dólar hoy: ¿A cuánto cotiza en Salta?

El dólar oficial sube 45 pesos este martes 28 de octubre y cotiza a $ 1.505 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). En tanto, el precio del dólar blue se ubica en $ 1.485 en el mercado informal.

“La debilidad del tipo de cambio fue el movimiento más sorpresivo de la jornada del lunes, tras cerrar en $1435 el mayorista, una apreciación menor a la esperada. Anticipábamos una apreciación hacia $1300, impulsada por posiciones ya cubiertas y adelantos de importaciones. El tipo de cambio fue la variable más difícil de explicar, ya que las intervenciones habían distorsionado el contra factual, por lo que no estaba claro dónde se ubicaría sin ellas. Estimábamos que $1600 reflejaría el riesgo electoral, aunque era solo una estimación", reflexionaron desde Max Capital.

Lo mismo sucede con los tipos de cambio financieros, luego de que ayer mostraran caídas de hasta tres dígitos. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1470,69, un avance de $29,90 frente al lunes (+2,1%). El contado con liquidación (CCL) se negocia a $1486,76, unos $27,30 más que ayer (+1,9%).

Los operadores locales, informaron a El Tribuno, que el precio se encuentra muy inestable durante la mañana de este martes y con muy poco movimiento cambiario. El Salta, el dólar blue se comercializaba sobre el mediodía a $1445 y $1485.