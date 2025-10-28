“Trabajamos para darles herramientas para la vida”: Sergio Ramos impulsa obras y mejoras en la Escuela Jean Mermoz

En una visita para verificación de trabajos realizados en Escuela de Educación Especial Jean Mermoz, el intendente Sergio Ramos y la secretaria de Gobierno, Fátima Chocobar.

Durante el encuentro, se realizó una evaluación de las obras y mejoras ejecutadas por el Municipio y por el Gobierno de la Provincia para fortalecer la infraestructura del establecimiento, entre las que se encuentran: la renovación de 420 m² de techos, modernización completa del sistema eléctrico, eliminación de filtraciones y humedad, reparación de cañerías y baños, conexión del tanque de agua para la huerta escolar, construcción de caminerías accesibles para sillas de ruedas.

El objetivo -destacó el intendente- es brindar el apoyo necesario para que la única preocupación de directivos, docentes, padres y alumnos sea enseñar y aprender, construyendo juntos las herramientas que les permitan una mayor autonomía y calidad de vida.

Estas mejoras no solo garantizan un entorno más seguro y funcional, sino que también permiten que la escuela continúe desarrollando sus talleres de huerta y panadería, donde los estudiantes aprenden hábitos de trabajo, responsabilidad y autosuficiencia.

Además, el Municipio colaboró con la adquisición de una nueva heladera para los talleres, reemplazando un equipo con más de 20 años de uso, esencial para conservar los alimentos que elaboran los niños.

Pensando en el futuro, se trabaja para incorporar el taller de robótica, una propuesta innovadora que fortalecerá el pensamiento lógico, la motricidad fina y la capacidad de resolver problemas de manera autónoma.