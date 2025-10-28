PUBLICIDAD

Detenido por pedido de captura
caso brigitte macron
Halloween
Caso Cecilia Strzyzowski
Precio del dólar
cartelería política
Rosario de Lerma
Policiales

Murió una motociclista tras chocar con una camioneta estacionada en Aniceto Latorre

El siniestro ocurrió este martes en Aniceto Latorre al 1600, cuando una motociclista impactó contra la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux. La víctima fue trasladada al hospital, pero falleció por la gravedad de las heridas. 
Martes, 28 de octubre de 2025 13:41
Una mujer perdió la vida luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en la ciudad de Salta, sobre calle Aniceto Latorre al 1600. El hecho ocurrió hoy poco después del mediodía, cuando la conductora, que se desplazaba en sentido oeste a este a bordo de una motocicleta de 110 cc nueva, impactó contra la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux que se encontraba correctamente estacionada.

Vecinos de la zona escucharon el fuerte golpe y salieron a auxiliar a la víctima. Inmediatamente llamaron al sistema de emergencias, y personal médico llegó al lugar para trasladarla de urgencia al hospital, donde lamentablemente falleció poco después a causa de las lesiones sufridas.

Según indicaron testigos, la mujer no llevaba puesto el casco protector al momento del choque. En el lugar trabajó personal de Criminalística de la Policía de Salta, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro vial.

La motocicleta al parecer  era nueva. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Penal de turno.
 

