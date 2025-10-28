Operaron hoy en el Materno a una niña de Metán que se quemó el 50% del cuerpo 

Una niña de Metán que hace dos años sufrió un grave accidente doméstico en el que se quemó el 50% de su cuerpo fue operada con éxito hoy en el hospital Materno Infantil de Salta capital, debido a un problema en el corazón.

Se trata de Carla Luna, quien actualmente tiene tres años. El caso había conmocionado a la comunidad de San José de Metán, cuando la pequeña se quemó con sopa y estuvo al borde de la muerte.

“Seguimos luchando. La operación salió bien gracias a Dios. A Carlita debido a las quemaduras que sufrió se le realizaron diversos estudios y en uno de ellos detectaron un “soplo” en el corazón. Los doctores tenían la esperanza de que eso se cerrara con el tiempo, pero eso no sucedió por lo que determinaron que era necesario realizarle esta cirugía que se llama reparación de cardiopatía congénita, dijo a El Tribuno, Agostina Chocobar, madre de la pequeña que fue operada hoy en el hospital Materno Infantil.

“Ahora estará en terapia intensiva dos días y luego pasará a otra sala. Estaremos aproximadamente de 10 a 15 días dijo el doctor, posteriormente seguiremos viniendo para controles por la cirugía y para continuar también el tratamiento por las cicatrices que quedaron por las quemaduras del accidente que sufrió. Quiero agradecer a todas las personas que están colaborando es de gran ayuda para nosotros. Muchas gracias”, destacó Agostina.

Se trata de una familia muy humilde que no cuenta con recursos para afrontar los gastos de su permanencia en Salta capital.

Para los que deseen colaborar pueden hacerlo al alias agoschocobar. La cuenta está a nombre de Agostina Giselle Chocobar. También se pueden comunicar o mandar mensajes al número de la madre de la pequeña:3876439278.

Una olla con sopa

Carlita tenía un año y ocho meses cuando en el 2023 se quemó el 50% de su cuerpo con una olla con agua hervida en la que se preparaba una sopa.

Inmediatamente los vecinos de Metán y los medios de comunicación difundieron una campaña solidaria en la que colaboraron muchos metanenses y a la que se sumó el reconocido y querido sanguchero Jorge David, quien entregó al padre de

la niña, David Luna, una suma de dinero que recibió de un amigo, Daniel Adolfof.

“Durante estos años seguimos asistiendo al hospital Materno Infantil para continuar con los tratamientos. Estoy muy agradecida con los médicos y el personal de este hospital. A la cirugía de hoy no la tuvimos que pagar por que la cubrió el hospital. Pero si necesitamos colaboración, por más pequeña que sea, para nosotros los padres ya que no contamos para los gastos por el tiempo que estaremos, unos 15 días aproximadamente. Apelamos a la solidaridad de la gente ya que nosotros no tenemos trabajo y somos de escasos recursos”, dijo Agostina Chocobar.