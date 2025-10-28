¡Una tarde de shopping con Pampita: hubo locura por la modelo en el Alto NOA!

Carolina "Pampita" Ardohain y el especialista en moda Gabriel Oliveri llegaron este martes a Salta para recorrer el Alto NOA en una jornada denominada "Una tarde de shopping con Pampita".

La modelo recorrió diferentes locales comerciales y se sacó fotos con cientos de salteños que se acercaron a saludarla. Tanto Pampita como Gabriel Oliveri se mostraron agradecidos con el cariño y comentaron a El Tribuno que "la gente del interior es más cálida. Quizás lo notamos porque también somos del interior".

Pampita dijo a este diario que vio diferentes vestidos "de muy buena calidad" y se llevará algunos. "Lamentablemente no pudimos disfrutar mucho más de Salta, pero sí paseamos por el shopping que es hermoso y grande y también comimos muy rico".

"Te llenan de amor, lindas palabras y deseos"

Consultados por la cantidad de salteños que se acercaron a saludar a Pampita y a Gabriel, pese a ser martes y una jornada fría, el especialista comentó: "Nos sorprende la cantidad de gente, el cariño. Es para destacar". Y la modelo sostuvo esto les pasa mucho en el interior: "La gente agradece que los vengas a visitar y te llenan de amor, de besos, regalos, lindas palabras y lindos deseos". "La gente del interior somo más calidos", agregó Oliveri.

Pampita y Gabriel Oliveri con El Tribuno en el Alto NOA. Fotos: Pablo Yapura

En la recorrida por los locales comerciales, Pampita agregó que "vimos todo lo que se viene y voy a dar una vuelta a ver si me llevo algo". "Todo le queda bien a Caro", acompañó el especialista.

"Nos sorprendió la calidad, los diseños. es un plan venir a Salta a hacer shopping. una grata sorpresa".

Y de lo que se llevan de Salta además de la calidez y la ropa de muy buena calidad, Pampita dijo que "comimos muy rico: empanadas, carne y muchas cosas. Tuvimos un desayuno larguísimo".

Mirá las fotos de Pampita en el Alto NOA