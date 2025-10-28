¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

28 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Una tarde de shopping con Pampita
Espectáculos

Marley se sometió a una intervención quirúrgica y lo compartió en redes sociales

El conductor mostró cómo el médico le colocó un lente multifocal con implante lioplegable en su ojo derecho.
Martes, 28 de octubre de 2025 20:22
Alejandro “Marley” Wiebe volvió a pasar por el quirófano y, lejos de ocultarlo, compartió cómo vivió el procedimiento en sus redes sociales. El mítico conductor de Telefe se operó de la vista, ya que padecía de cataratas. 

"Operación del ojo derecho con @clinicakaufer y ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado! Gracias al Doctor Robert Kaufer!", escribió en su publicación.

 

 

En el video que compartió se puede ver como el médico le integra un lente multifocal con implante lioplegable en su ojo derecho, para luego mostrar el resultado de la cirugía. 

“Parezco un pirata pero del ojo izquierdo ya veo perfecto y ahora vamos por el ojo derecho”, explicó.

Además, trajo calma sobre su intervención: "No es una operación de urgencia, algunos portales pusieron eso y mi vieja me llamó. Era programado". 

Una vez finalizado el procedimiento, el conductor celebró poder tener la vista “curada”: "Adiós anteojos para siempre. Es la segunda vez, estoy mucho más tranquilo, ya sabía lo que venía. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles".

“Ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado”, cerró contento.

