VIDEO. México vivió el Desfile previo al Día de Muertos

Las calles más emblemáticas de la Ciudad de México se vistieron de vida, color y tradición con motivo del gran desfile previo al Día de Muertos, festividad que se conmemora en México el 2 de noviembre. El evento, cargado de música, flores, alebrijes, danza y carros alegóricos, atrajo a millas de personas que se congregaron para disfrutar de la llamada Mega Procesión de Catrinas 2025, una tradición que ya celebra su onceava edición.

El desfile comenzó en el Monumento del Ángel de la Independencia y recorrió aproximadamente 19 kilómetros hasta llegar al Zócalo capitalino, transformado en un altar monumental adornado con veladoras, flores de cempasúchil y figuras gigantes alusivas a las raíces prehispánicas mexicanas. Entre los elementos más destacados del desfile estuvieron las calacas gigantes vestidas con trajes típicos mexicanos, incluidos charros y novias, así como familias completas y turistas que lucieron atuendos tradicionales y maquillaje alusivo a la festividad.

La creatividad también se hizo presente en los carros alegóricos decorados con papel picado y flores, además de motocicletas y bicicletas personalizadas para la ocasión. Un contingente especial estuvo conformado por madres buscadoras, quienes portaron fotografías de sus familiares desaparecidos, ofreciendo un momento emotivo en medio de la celebración.

La Mega Procesión de Catrinas no solo es una muestra del rico patrimonio cultural mexicano, sino también un recordatorio de la conexión entre el pasado y el presente.

El evento, en el que asistieron más de 50.000 personas, transcurrió sin incidentes mayores según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, consolidándose como un espacio para celebrar la vida y rendir homenaje a quienes ya no están.

El Día de Muertos es una tradición profundamente arraigada en México, con orígenes anteriores a la llegada de los españoles. Culturas como la mexica, maya, purépecha y totonaca ya rendían homenaje a sus muertos mediante ceremonias y rituales.

En 2003, esta festividad fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Durante los días 1 y 2 de noviembre, el país honra a ‘Todos los Santos’ y ‘Los Fieles Difuntos’ con ofrendas, música y ceremonias que tienen lugar en hogares, escuelas, panteones e incluso museos. La celebración del Día de Muertos sigue siendo un símbolo único y representativo de la identidad cultural mexicana, concluye el informe de la agencia de noticias Xinhua.