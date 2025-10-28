¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día mundial del ACV
Presupuesto 2026
Enduro
Copa Libertadores 2025
Cine
La Opinión
Huracán Melissa
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Cámara de diputados
Pocitos
Día mundial del ACV
Presupuesto 2026
Enduro
Copa Libertadores 2025
Cine
La Opinión
Huracán Melissa
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Cámara de diputados
Pocitos

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1470.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clima en Salta: hasta cuándo sigue el frío en la ciudad y qué se espera para el fin de semana

El Valle de Lerma y gran parte del norte argentino se encuentra bajo un frente frío de origen polar que permanecerá varias horas más.
Martes, 28 de octubre de 2025 21:41
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El frente frío de origen polar que ingresó al norte argentino se acentuó este martes con temperaturas atípicas para el mes de octubre, que se encuentra en sus últimos días.

Notas Relacionadas

En la ciudad de Salta, la máxima fue de 11,8º a las 13.20, mientras que la mínima llegó a 7,8º a las 21, de acuerdo a los datos que brindó el Servicio Meteorológico Nacional.

Precisamente el frío se sintió al caer el atardecer, aunque lejos quedó la marca histórica de -1,3º, registrada el 1 de octubre de 2009.

Estas condiciones climáticas continuarán en el Valle de Lerma durante el miércoles, con una temperatura máxima que llegaría hasta los 15º, con un cielo mayormente nublado.

Para el jueves, el ambiente no cambiará mucho: se estima una máxima de 19º (mínima de 9º), con mayor predominio de nubes en el cielo.

Rumbo al fin de semana

La jornada del jueves será más cálida, con una máxima estimada en 19º (podrían ser 20º según algunos modelos).

En tanto, para el viernes, el termómetro volverá a superar los 20º, con mayor presencia del sol. Para ese día, la máxima será de entre 24 y 25 grados. 

El tiempo mejorará aún más el sábado, para cuando se estima una temperatura máxima de 27º, lo mismo que para el domingo. El buen tiempo continuará el lunes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD