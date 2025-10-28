Racing va por la epopeya y el pase a la final ante Flamengo

Racing recibirá esta noche al Flamengo de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el objetivo de revertir la historia y meterse en el partido decisivo que se llevará a cabo en Lima, Perú.

El encuentro está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda", y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney +. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, llega a este partido con la ilusión intacta, luego de plantarse muy bien en el mítico estadio de Maracaná en la ida, donde cayeron 1 a 0 por el gol en contra de Marcos Rojo a los 43 minutos del segundo tiempo.

Este encuentro podría marcar una página dorada en la historia del equipo de Avellaneda, que se ilusiona con disputar la final de la Copa Libertadores por primera vez desde 1967, año en el que ganó el torneo de clubes más importante de América por única vez.



Racing podrá contar con casi todas sus figuras, a excepción del defensor Franco Pardo, quien se desgarró hace varias semanas, y el mediocampista Santiago Sosa, el capitán y alma del equipo, quien sufrió una fractura en la cara producto de un desafortunado choque con Rojo durante el partido de ida.

Para este trascendental cruce, Costas mantiene dos incógnitas en el 11 titular. Uno de ellos es en el lateral derecho, donde aún no se define si estará Facundo Mura o Gastón Martirena, mientras que en la delantera podría darse el ingreso de Adrián "Rocky" Balboa, aunque también podría estar Tomás Conechny, de flojísima actuación en el Maracaná.

Flamengo, por su parte, buscará hacer valer la mínima ventaja obtenida en la ida para meterse en la gran final y quedar a solo un partido de ser el primer equipo brasilero en ganar 4 veces la Copa Libertadores.



El equipo dirigido por Filipe Luiz, tiene como figuras a Jorginho y a Giorgian de Arrascaeta.

Esta es la segunda serie entre ambos equipos en una fase eliminatoria de la Copa Libertadores. El único antecedente data del 2020, cuando Racing dio la gran sorpresa y eliminó al Flamengo por penales en los octavos de final.

Las probables formaciones y otros detalles

Copa Libertadores

Semifinal – vuelta

Racing – Flamengo

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney +

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luiz.