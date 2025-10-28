Fueron al Sudamericano de judo y todos volvieron con medallas

Una de las más importantes competencias de judo del calendario 2025 se llevó a cabo el pasado fin de semana en Asunción, Paraguay. Fue el Campeonato Sudamericano de judo, que contó con la asistencia de equipos de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay.



La Federación Salteña de Judo intregró la fuerza albiceleste en el torneo continental con cuatro representantes y todos lograron subirse al podio. El Sudamericano reunió a más quinientos judocas de los países mencionados, que compitieron en las siguientes categorías. juveniles Sub-13, juveniles Sub-15, cadetes, juniors y seniors.



Maximiliano Farfán fue el primero de los judocas salteños en subir al podio; en el primer día de competencia ganó la medalla de bronce en la categoría junior menos de 81 kilos. Después llegaron el resto de las medallas. Candelaria Levín también se colgó la presea de bronce, pero en juveniles Sub-13 hasta 38 kilos, mientras que Ernestina Levín fue subcampeona sudamericana en juveniles Sub-15 hasta 44 kilos. Otro de los subcampeones fue Augusto Palavecino en juveniles Sub-15 hasta 48 kilos.