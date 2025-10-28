¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día mundial del ACV
Presupuesto 2026
Enduro
Copa Libertadores 2025
Cine
La Opinión
Huracán Melissa
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Cámara de diputados
Pocitos
Día mundial del ACV
Presupuesto 2026
Enduro
Copa Libertadores 2025
Cine
La Opinión
Huracán Melissa
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Cámara de diputados
Pocitos

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1470.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Fueron al Sudamericano de judo y todos volvieron con medallas

Cuatro representantes salteños ganaron plata y bronce durante el fin de semana en Paraguay.
Miércoles, 29 de octubre de 2025 01:13
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una de las más importantes competencias de judo del calendario 2025 se llevó a cabo el pasado fin de semana en Asunción, Paraguay. Fue el Campeonato Sudamericano de judo, que contó con la asistencia de equipos de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay.


La Federación Salteña de Judo intregró la fuerza albiceleste en el torneo continental con cuatro representantes y todos lograron subirse al podio. El Sudamericano reunió a más quinientos judocas de los países mencionados, que compitieron en las siguientes categorías. juveniles Sub-13, juveniles Sub-15, cadetes, juniors y seniors.


Maximiliano Farfán fue el primero de los judocas salteños en subir al podio; en el primer día de competencia ganó la medalla de bronce en la categoría junior menos de 81 kilos. Después llegaron el resto de las medallas. Candelaria Levín también se colgó la presea de bronce, pero en juveniles Sub-13 hasta 38 kilos, mientras que Ernestina Levín fue subcampeona sudamericana en juveniles Sub-15 hasta 44 kilos. Otro de los subcampeones fue Augusto Palavecino en juveniles Sub-15 hasta 48 kilos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD