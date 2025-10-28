PUBLICIDAD

28 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Picadas en Salta
Running
Ciberdelitos
Reforma laboral
Siniestro vial en Salta
nevadas en córdoba
Violencia en Pocitos
Feriado Largo
Argentinos detenidos en Bolivia
Pre Cosquin
Siniestro vial en Salta

Auto chocó a una Moto Uber: La pasajera derivada al hospital con politraumatismos varios

Un auto embistió a una Moto Uber en la intersección de San Juan y 10 de Octubre. La pasajera fue trasladada al hospital San Bernardo con golpes. Tanto ella como el conductor del servicio llevaban casco, y las pruebas de alcoholemia dieron negativo.
Martes, 28 de octubre de 2025 08:52
Así quedó la motocicleta embestida por un automóvil en San Juan y 10 de Octubre.
Un siniestro vial se registró hoy a las 8.00 de la mañana en la esquina de San Juan y 10 de Octubre, donde un automóvil impactó contra una Moto Uber que transitaba por la primera arteria y llevaba una pasajera.

El conductor de la moto, que se identificó identificado como Facundo, relató que circulaba por San Juan hacia el sur cuando fue chocado por un auto que se cruzó en la intersección. “Venía bajando por San Juan, no llovía, pasaba la esquina y el auto me chocó en la parte trasera de la moto”, explicó el joven, que realizaba un viaje con una pasajera a través de la aplicación Uber.

A raíz del impacto, la pasajera sufrió golpes y debió ser trasladada por una ambulancia del Samec hacia el hospital San Bernardo para su atención. Los testigos confirmaron que ambos -el conductor y la acompañante- usaban casco, lo que evitó consecuencias más graves.

Personal de Tránsito municipal y de la Policía de la Provincia acudió al lugar para asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes. La circulación permaneció parcialmente interrumpida durante algunos minutos hasta que se retiraron los vehículos.

Las pruebas de alcoholemia practicadas a los conductores dieron resultado negativo, y la moto fue trasladada por orden de las autoridades. El hecho es investigado para determinar las causas y responsabilidades del choque.

 

 

