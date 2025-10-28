Auto chocó a una Moto Uber: La pasajera derivada al hospital con politraumatismos varios

Un siniestro vial se registró hoy a las 8.00 de la mañana en la esquina de San Juan y 10 de Octubre, donde un automóvil impactó contra una Moto Uber que transitaba por la primera arteria y llevaba una pasajera.

El conductor de la moto, que se identificó identificado como Facundo, relató que circulaba por San Juan hacia el sur cuando fue chocado por un auto que se cruzó en la intersección. “Venía bajando por San Juan, no llovía, pasaba la esquina y el auto me chocó en la parte trasera de la moto”, explicó el joven, que realizaba un viaje con una pasajera a través de la aplicación Uber.

A raíz del impacto, la pasajera sufrió golpes y debió ser trasladada por una ambulancia del Samec hacia el hospital San Bernardo para su atención. Los testigos confirmaron que ambos -el conductor y la acompañante- usaban casco, lo que evitó consecuencias más graves.

Personal de Tránsito municipal y de la Policía de la Provincia acudió al lugar para asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes. La circulación permaneció parcialmente interrumpida durante algunos minutos hasta que se retiraron los vehículos.

Las pruebas de alcoholemia practicadas a los conductores dieron resultado negativo, y la moto fue trasladada por orden de las autoridades. El hecho es investigado para determinar las causas y responsabilidades del choque.