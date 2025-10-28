Córdoba de blanco en octubre: martes con nieve en las Altas Cumbres y lloviznas en la ciudad

El frío se instaló de lleno en Córdoba y sorprendió a todos en plena primavera. Durante las últimas horas localidades del sur y el oeste reportaron lloviznas, aguanieve y un marcado descenso térmico que hizo volver el invierno.

Lo mismo ocurrió en horas de la madrugada de este martes, que será el día más frío de la semana. Incluso se registraron algunas nevadas leves en la zona del Champaquí y en Pampa de Achala, en las sierras de Córdoba.

Se prevé un segundo día de la semana gélido, con mínima de 5 grados y una máxima de solo 11. En sectores altos del valle de Punilla, Calamuchita y Traslasierra, existe entre un 30 y un 50% de probabilidades de nevadas o aguanieve.

El fenómeno se da en el marco de una ola de aire polar que ingresó desde el sur del país, con viento y alta humedad. En la ciudad de Córdoba, la temperatura que había alcanzado los 27 grados el domingo se desplomó bruscamente al comienzo de la semana.

En este contexto, el técnico en meteorología Rafael Di Marco (Meteorafa), anticipó cómo será el pronóstico para los próximos días. Aseguro que Córdoba tendrá “tres días más sin sol”. Ya que recién el jueves habrá una mejora en la condiciones climáticas y las temperaturas serán más templadas, con máximas por encima de los 20 grados.

Además, el especialista afirmó que las heladas se harán presentes durante este periodo de frío. Otro dato importante a destacar es que el clima cálido durara poco tiempo. La segunda semana de noviembre estará caracterizada por una nueva baja de las temperaturas.