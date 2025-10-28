Tres argentinos fueron detenidos en Bolivia por el crimen de un bagallero en la frontera

La investigación por el asesinato de un bagallero en San José de Pocitos, frontera entre Bolivia y Argentina, dio un giro clave con la captura de tres argentinos señalados como los presuntos autores del homicidio. El hecho, ocurrido el 29 de agosto de 2025, conmocionó a los vecinos de la zona fronteriza que conecta con Salvador Mazza.

El coronel Mirko Bustos, comandante de Frontera Policial de Yacuiba, informó que los detenidos fueron identificados como Juan Gabriel Villavicencio (28), Matías Nicolás Cortés Fábrega (37) y Niza Macarena Correa García (38), todos de nacionalidad argentina. Según el oficial, los tres individuos “eran personas en situación de calle que solían cruzar a Yacuiba para consumir bebidas alcohólicas”. La justicia boliviana no confirmó si los tres detenidos son salteños.

El crimen y la investigación

El cuerpo de la víctima, Porcel Aguilar Tapia, de 48 años, fue hallado junto a las vías del tren que separan los barrios Pocitos y Barrio Nuevo, en inmediaciones del estadio Néstor Paz Galarza. Tapia, quien se dedicaba al bagallo --actividad informal de transporte de mercadería entre ambos países-, regresaba a su casa cuando fue interceptado por los atacantes.

De acuerdo con el informe forense, la muerte fue violenta y provocada por arma blanca. Los investigadores presumen que el móvil fue el robo de sus pertenencias.

Para esclarecer el crimen, la Policía de Bolivia desplegó un amplio operativo que incluyó el análisis de cámaras de vigilancia, el reconocimiento del lugar del hecho y la toma de declaraciones a testigos del sector. Gracias a ese trabajo, se logró identificar a los sospechosos y concretar su detención en territorio boliviano.

Avances judiciales

Los tres argentinos fueron puestos bajo custodia policial y serán imputados por homicidio en el marco del proceso que lleva adelante la Fiscalía de Yacuiba.

“El caso está prácticamente esclarecido, pero seguimos con las investigaciones para determinar si hubo otras personas involucradas o si existió algún tipo de planificación previa”, aseguró el coronel Bustos en diálogo con medios locales.

Por su parte, familiares y conocidos del bagallero asesinado reclamaron justicia y pidieron que el caso “no quede impune”, recordando que la víctima “era un trabajador querido en la comunidad”.

El crimen volvió a poner en foco la inseguridad en la frontera de Salvador Mazza y San José de Pocitos, donde la circulación constante de bagalleros y comerciantes informales se mezcla con el tránsito de contrabandistas y personas sin identificación. En los últimos meses, las autoridades bolivianas y argentinas reforzaron los controles fronterizos, aunque los hechos de violencia siguen siendo una preocupación constante.