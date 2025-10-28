Últimos días para inscribirse en el Pre Cosquín sede Salta 2026  

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, acompaña a la organización de la selección de los artistas que conformarán la Delegación de la sede Salta del Pre Cosquín 2026. La preselección se realizará este 31 de octubre y 1 de noviembre en el Teatro Municipal.

El escenario de Avda. Paraguay recibirá esos días a los artistas que mostrarán su arte ante los jurados en danza y música.

Los participantes competirán en los siguientes rubros: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folklórico y canción inédita.

Las jornadas se desarrollarán de la siguiente manera y horarios: viernes 31 de octubre desde las 21 por Salta-capital, sábado 1 de noviembre desde las 15 para los artistas del interior o de otras provincias y desde las 21 la final.

El 54° certamen para nuevos valores del canto y la danza a realizarse desde el 3 de enero al 19 de enero del 2026, busca reconocer el talento de artistas de todo el país que presenten propuestas de raíz folklórica en música y danza, dándoles la posibilidad de llegar al Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Se invita a todas las personas mayores de 16 años interesadas en formar parte de esta etapa preliminar para llegar al festival mayor del folklore. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 29 de octubre. Para mayor información, los interesados pueden realizar sus consultas por WhatsApp al 3876407950 o al siguiente correo: [email protected]

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se celebrará del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en el escenario Atahualpa Yupanqui, en la plaza Próspero Molina.

