Argentino baleado en la frontera sobrevive a un ataque brutal en San José de Pocitos

La noche del lunes se tiñó de sangre en San José de Pocitos, una localidad fronteriza que une Bolivia con Salvador Mazza, cuando un ciudadano argentino fue atacado a balazos en plena vía pública por dos hombres a bordo de una motocicleta. La víctima, sería un joven de 21 años, el cual habría descendido de un vehículo poco antes de ser interceptado y alcanzado por cuatro disparos, tres en la cabeza y uno en la mano.

De acuerdo con testigos presenciales, el ataque fue directo y premeditado. “Pasaron cerca de él y le dispararon sin decir nada”, relató un testigo boliviano, según informó el medio periodístico El Gran Chaco. No hubo amenazas previas ni intento de robo, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas o de un hecho vinculado al crimen organizado (podría tratarse de drogas).

El joven cayó gravemente herido en el suelo, mientras los agresores escaparon a toda velocidad. Vecinos y transeúntes lo auxiliaron de inmediato y dieron aviso a las autoridades. Fue trasladado en primera instancia al Hospital Rubén Zelaya, en la ciudad de Yacuiba, donde ingresó en estado crítico.

Las heridas y el traslado

Fuentes médicas informaron que las balas impactaron en zonas delicadas del cráneo, pero el joven logró sobrevivir, lo que provocó asombro entre los profesionales que lo atendieron. “Llegó con múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza, pero milagrosamente conserva signos vitales”, señalaron desde el hospital.

En las últimas horas, el joven argentino fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón, en la ciudad de Tartagal, para recibir una atención más compleja, según confirmaron algunas fuentes del lado boliviano, aunque esto no fue confirmado por el nosocomio salteño. Desde el centro sanitario del vecino país confirmaron que el paciente se encuentra en territorio boliviano, según el medio El Gran Chaco.

Investigación y operativo

La Policía boliviana ya solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la esquina donde ocurrió el hecho, las cuales habrían captado el ataque desde distintos ángulos. Con ese material, las autoridades buscan identificar a los agresores y establecer el recorrido que hicieron tras el tiroteo.Hasta el momento, no hay detenidos ni se han difundido hipótesis oficiales sobre los motivos del ataque. Las autoridades argentinas y bolivianas mantienen comunicación.

El episodio habla de lo que ocurre en la frontera entre la Argentina y Bolivia donde la inseguridad es una constante, una zona donde los ataques armados, el contrabando y los ajustes de cuentas se dan en ambos países, San José de Pocitos, ubicada frente a Salvador Mazza, es uno de los pasos más transitados y conflictivos de la región.