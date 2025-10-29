Alumnos de la técnica ayudan a una primaria

Alumnos de la EET Juana Azurduy de la ciudad de Gral. Güemes, instalaron un timbre automático en la escuela de nivel primario Hilario Ascasubi, respondiendo a un pedido realizado por alumnos de 7° grado, quienes hicieron un relevamiento de necesidades en la escuela. El proyecto surgió desde el área de Tecnología, donde los alumnos del 7°A y 7°B, trabajaron en la detección de necesidades con soluciones al alcance de ellos. "Lo que detectamos es que nuestros bancos estaban muy sucios y los limpiamos; algunos se encontraban desnivelados y les pusimos unos tacos; también nos pareció que era necesario clasificar la basura para separarlas en distintos recipientes, pero la más importante fue la necesidad de contar con un timbre automático" dijeron los alumnos de la escuela Ascasubi.

Teniendo conocimiento de que en la Escuela Técnica Azurduy estaban haciendo uso de un timbre automático, decidieron, junto a los docentes, realizar un trabajo interinstitucional elaborando un proyecto por medio del cual se le solicitó la colaboración con la mano de obra a los alumnos del nivel medio. La escuela técnica, implementó un timbre inteligente, para colaborar con el aula SEI (Servicio de Educación Integral) a la cual asisten chicos con discapacidad, algunos de los cuales se veían muy afectados cada vez que sonaba el timbre. Teniendo en cuenta que los horarios de los recreos no coinciden con los del resto del alumnado, se implementó este timbre en forma exclusiva para esa aula, con un volumen bajo, pero que se complementa con una luz para aquellas personas afectadas en su audición, y que suena en forma automática en horarios determinados.

"Nosotros solo los guiamos y supervisamos"

Los alumnos de la escuela técnica, acompañados por docentes del área de Taller, haciendo uso de las horas profesionalizantes, cumplieron con el armado del timbre y su colocación en la escuela. "Fueron nuestros alumnos quienes trabajaron, nosotros solo los guiamos y supervisamos, creo que el timbre va a cumplir con las especificaciones solicitadas por las maestras" expresó el profesor Sergio Villa. El timbre automático, va a reemplazar a uno común anterior que estaba muy deteriorado, cuyo principal beneficio, es que no necesita de alguien que lo accione, ya que suena en forma automática en los horarios programados. "El timbre va a sonar para llamar al recreo y para su finalización, también para el inicio y salida de clases, evitando las demoras que por descuidos, se generan cuando alguien debe manipularlo. Cuenta con una luz para quienes no lo escuchen, esa luz permanecerá encendida durante todo el recreo".

"Tiene incorporada una pila para que no se desprograme cuando se corte la luz y se puede reprogramar en caso que se haga necesario modificar algún horario" explicó el profesor Villa. El timbre está programado en una plataforma de Arduino, y tiene adicionada una pantalla donde se indica la hora. "Este proyecto nos permitió hacer hincapié sobre la importancia de trabajar en equipo, además de aprender un poco sobre tecnología, los pasos a seguir para identificar un problema, buscar información al respecto y elaborar un proyecto para su solución. Todo este trabajo fue muy productivo para nuestros alumnos de 7 grado" manifestó Lorena Altamirano, maestra a cargo de la materia en Tecnología en la escuela Ascasubi.